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太陽風暴「海嘯」將襲美 恐擾亂通訊、航空、衛星

編譯陳韻涵／綜合報導
如海嘯般的太陽風暴8月1日起在全球多處造成無線電中斷。圖右可見與太陽風暴有關的太陽閃焰。（美聯社）
如海嘯般的太陽風暴8月1日起在全球多處造成無線電中斷。圖右可見與太陽風暴有關的太陽閃焰。（美聯社）

如海嘯般的太陽風暴(solar storm)8月1日起在全球多處造成無線電中斷，科學家提醒，這波干擾至少會持續到4日，將有更多干擾接踵而至。

每日郵報(Daily Mail)報導，太陽在1日的過去24小時內，釋放至少15次電漿(plasma)，或日冕質量拋射(coronal mass ejections，簡稱CME)，影響地球電波，導致非洲和亞洲部分地區的通訊中斷。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)追蹤器顯示，太陽風暴擾動正朝美國前進。

這類太陽活動可能會導致太空、航空和海事通訊的衛星運作出問題，並擾亂全球定位系統(GPS)。

NOAA指出，無線電中斷可能至少持續到4日，恐影響無線電、航空、海事通訊，以及衛星運作。

此外，這場太陽風暴將在紐約等許多北部州出現極光。

太陽7月底到8月初經歷高度活躍期，一度出現12個活躍的太陽黑子(sunspots)；太陽黑子是指太陽表面受地磁影響，而出現溫差的暫時現象。

太空氣象專家表示，最近的活動宛如「太陽風暴海嘯」。

太陽黑子通常比行星大，其表面較暗，因為它們比其他部分的溫度低，但溫度依然很高，約華氏6500度。

太陽黑子附近的磁力線經常糾結、交叉再重組，這可能會導致能量爆炸，稱作「閃焰」(solar flare)。

7月31日以來，活躍區域「AR3774」是主要的閃焰產地，觀測到九股帶電粒子流。

NOAA指出，另一道電漿流即將攻擊地球，可能會引發地磁風暴(geomagnetic storm)，這是地球磁層(magnetosphere)的主要擾動，會影響衛星軌道並造成無線電中斷。

NOAA官網寫道，2日到4日的太陽活動會更加活躍，閃焰、暗紋或暗條(filament)噴發等與日冕質量拋射相關的各種事件，受影響的地域包括台灣、香港緬甸、孟加拉和西非。

太空 緬甸 香港

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