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連續幾周品嘗相同美食 吃出職業傷害？ 紐時美食評論員離職

編譯莊瑞萌／綜合報導
紐約時報美食評論家威爾士(Pete Wells)因健康因素決定離職，理由是美食評論工作讓他變胖且出現其他健康問題。(美聯社)
紐約時報美食評論家威爾士(Pete Wells)因健康因素決定離職，理由是美食評論工作讓他變胖且出現其他健康問題。(美聯社)

紐約時報美食評論家威爾士(Pete Wells)因健康因素決定離職，其他媒體的評論家則表示，美食評論工作看似美好，但必須透過其他更養生方式，才能在身體健康與工作之間取得平衡。

美聯社報導，威爾士拋出去職消息，理由是美食評論工作讓自己變得肥胖以及出現其他健康問題，「我必須面對現實，我無法像過去那樣代謝食物，也無法像以前那樣代謝酒精，甚至與十年前相比，現在的食量也大大減少了。」

美食評論工作看似美好，但必須透過其他更養生方式，才能在身體健康與工作之間取得平衡...
美食評論工作看似美好，但必須透過其他更養生方式，才能在身體健康與工作之間取得平衡。(美聯社)

為了撰寫評論，美食評論家通常會去餐廳兩到三次，並帶幾位用餐夥伴前往，盡量嘗試更多的菜色。最佳披薩或漢堡餐廳所提供的特餐，可能得讓評論家連續幾周都須品嘗相同的美食。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)費根(MacKenzie Chung Fegan)曾為了一篇專門介紹北京烤鴨的報導，吃遍全市各地的烤鴨。他說，「有兩周時間，我吃的鴨肉超過醫生建議的份量。」如此吃法會為健康帶來不良後果。不過，平心而論，費根認為顧客外出用餐無非期望品嘗到美食，但「很多時候其實就是吃了含有脂肪和鈉的食物」。

2020年塔弗茲大學(Tufts University)研究人員在「營養學期刊」(Journal of Nutrition)指出，在全美餐廳的餐點中，有50%營養不佳，尤其速食餐廳的比率高達70%，符合理想品質的餐點不到1%。

對此，「亞特蘭大新聞憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)評論家菲格拉斯(Ligaya Figueras)則是透過多種方式來解決這項問題。她表示，在不外出用餐的晚上大多只吃蔬菜，並透過打網球與遛狗維持身材。去餐廳用餐之前則會吃水果或其他健康零食，以免飢腸轆轆到達餐廳。她說，「肚子一餓，什麼東西都好吃。」

有美食評論家認為，顧客外出用餐無非期望品嚐到美食，但「很多時候其實就是吃了含有脂...
有美食評論家認為，顧客外出用餐無非期望品嚐到美食，但「很多時候其實就是吃了含有脂肪和鈉的食物。」(美聯社)

底特律自由新聞(Detroit Free Press)美食評論家格林(Lyndsay Green)在休息日也會嘗試健康飲食，而且大部分食物都來自當地農夫市集。她認為，美食評論家也可以公開自己的需要讓外界知道，達到幫助讀者的目的，例如一名懷孕的評論家可以為其他準父母撰寫餐廳指南。

威爾士表示，未來他仍將繼續光顧餐廳，而且現在不被工作分心，反而更能享受食物，「經常外食，會讓你忘記自己的正常胃口。」

紐約時報 亞特蘭大 舊金山

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