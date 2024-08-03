服務遊民 加州醫療團體從中獲利

一位Healthcare in Action的醫療助理在行動診療室裡為遊民處理腿部傷口。(凱澤家庭基金會)

一些醫師、護士、社工走上洛杉磯街頭，為遊民 提供健康照護和社會服務，他們分發GPS設備追蹤遊民病患，急救箱備有用於吸食冰毒、古柯鹼或芬太尼的乾淨玻璃管，手中的公司信用卡在病患有需求時提供緊急食物或飲水，以及搭車去看醫生的花費，他們的策略是：建立遊民的信任，以提供他們藥物，並從中獲利，這種新商業模式正在加州 社區扎根。

前歐巴馬政府衛生官員、SCAN Group執行長賈因(Sachin Jain)指出，全美遊民人數最多的地方是南加州，「遊民中增長最快的群體實際上是年長者，我們必須為此採取行動。」

賈因的組織於三年前創建「Healthcare in Action」，這一醫療團隊派遣從業人員到加州街頭，專門照顧遊民，該組織迅速成長，在17個社區發展。

自成立以來，「Healthcare in Action」已經照顧約6700名遊民病患，安排約7萬7000場診療，並將約300人安置到永久性或臨時住所。

提倡者表示，街頭醫療旨在為傳統醫療無法觸及的特殊病患群體提供服務。

遊民過著漂泊不定、混亂的生活，很大一部分受精神疾病、成癮和慢性病所苦，而且他們通常沒有醫療保險，即使有也不使用。

保險公司認為照顧遊民健康是一種商業風險，史丹福大學經濟學教授杜甘(Mark Duggan)表示：「投入所有這些精力和勇氣，試圖改善一個經常被忽視群體的環境，這真的非常新穎且具有企業家的精神。在醫療保健服務中，財務激勵極為重要，是一切的基礎。」

SCAN Group財務長普朗布(Michael Plumb)指出，Healthcare in Action在成立第一年帶來約200萬元的收益，2022年為600萬元，2023年為1540萬元。

該組織和SCAN Group的Medicare Advantage保險計畫藉由以多種方式服務遊民病患來創造收入。

兩者皆利用州和聯邦政府數十億元的聯邦醫療濟助(Medicaid)經費治療遊民病患，並提供住房和食物援助等社會服務。

Healthcare in Action還與L.A. Care、Molina Healthcare等健康保險公司簽訂合約，為遊民病患尋找住房，與房東協商，並提供負擔保證金等財務援助，另外也從一些醫院和保險公司籌集慈善捐款，並與城市和醫院合作，提供治療與服務。