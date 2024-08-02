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3理由 退休後不宜買房

編譯周靜芝／綜合報導
退休後購屋是許多人的夢想，但專家警告，這類大手筆花費可能帶來風險。（美聯社）
退休後購屋是許多人的夢想，但專家警告，這類大手筆花費可能帶來風險。（美聯社）

儘管退休後購屋是許多人的夢想，但專家警告，這類大手筆花費可能帶來風險；除了考慮各種因素外，還需面對會使退休儲蓄縮水的通貨膨脹，以及從信用卡到房貸不斷飆升的利率

理財網站Go Banking Rates報導，加州財務顧問塞克斯頓（Steve Sexton）指出，雖然沒有放諸四海皆準的規則，但退休後買房通常風險較高。

他表示，首先，可能會在申請房貸時遇到困難，因為貸款機構會要求證明有穩定的收入；此外，即使基本利率已經不低，要有心理準備會在貸款利率上吃點虧。

以下是專家認為退休後不宜買房的三個理由：

1. 退休人士需保持財務靈活

在僅有固定收入時，保持財務靈活很重要。美國經濟研究所（AIER）經濟學家厄爾（Peter C. Earle）表示，租屋可省去房貸與擁有房屋的成本，更順利地適應退休後財務狀況的變化；此外，房屋的維護與修繕費用，會讓仰賴固定收入者捉襟見肘。

重要的是，厄爾說，隨著年齡增長，醫療保健需求也會發生變化，租屋為退休人士提供了靈活性，可遷至醫療設施更好的地區，或在必要時搬入安養機構。

2. 買房會影響退休儲蓄

財富管理公司總裁海伍德（Justin Haywood）指出，高利率代表每月支出的增加，會使退休人士的固定收入左支右絀。他說，隨利率連動的支出會大幅減少用於醫療保健、旅行或休閒活動等的可支配收入。

他表示，這導致房屋淨值佔了退休儲蓄的極大部分，而非流動性更強的投資；對多數人來說，退休時背上30年房貸是最不明智之舉。

3. 長遠來看，買房成本高昂

買房也會帶來維修與保養等額外支出，這些費用很快就會增加並消耗掉儲蓄。房地產專家米契雷提（Michael Micheletti）指出，每年的修繕與維護費用至少占房價的1%-3%。他說，如果把這些工作外包，還將面臨雇用與監督人員所需的成本和時間；屋內設備若有損壞或故障，也需負責。

塞克斯頓指出，如果喜愛有彈性的退休生活，購屋可能會拖累未來計畫；例如想搬到離家人更近的地方，擁有房屋會大大增加此一難度。

長者僅有固定收入時，保持財務靈活很重要。（美聯社）
長者僅有固定收入時，保持財務靈活很重要。（美聯社）

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