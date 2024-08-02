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房價飆漲 科州小鎮16萬高薪職缺卻找不到人

編譯徐薏茹／綜合報導
在汽船泉超市工作的利維拉，原本住在鄰近另一小鎮，因為無法負擔當地的住房費用。直到2019年住進汽船泉的政府社區，她才不用每天開車奔波。（美聯社）
在汽船泉超市工作的利維拉，原本住在鄰近另一小鎮，因為無法負擔當地的住房費用。直到2019年住進汽船泉的政府社區，她才不用每天開車奔波。（美聯社）

疫情助長山區和度假勝地的房地產榮景，卻使房價高漲，即使是高薪專業人士也在當地買不起房子，導致這些城鎮為如何遏止住房危機而意見分歧。

科羅拉多州地處偏遠的滑雪鎮汽船泉(Steamboat Springs)四周牧場環繞，以訓練出多個奧運滑雪選手而聞名，地方政府有個年薪達16萬7000元的人力主管職缺，但卻找不到可以負擔當地住房成本的求職者，所以一直空著。

在汽船泉的醫院，醫師願意支付100萬元買房，卻數度被全用現金支付的外地買家搶走機會，住房成本已經導致一些職位空缺超過兩年；當地滑雪場還得租飯店給員工住，因為愈來愈多他們先前租的房屋變成旅客的短期租房。

滑雪場的通訊主管杜克(Loryn Duke)說：「過去房屋給員工住，飯店給客人住，但現在變成房屋給客人住，飯店給員工住。我們有很多優秀的員工，他們的職涯剛開始，或是有新的家庭，但他們就是無法在此扎根。」

在汽船泉和全國其他山區城鎮及觀光社區，由遠距工作者、找第二間房的買家、短期租屋投資客推動的疫情期間房地產熱潮，已經造成房價幾乎漲了一倍；儘管利率高升，遠距工作的員工被迫回辦公室上班，房價至今仍沒有緩解的跡象。

解決這一問題的過程本身已造成窘境，如何提供更多住房，以及誰應該為此買單等問題使居民產生分歧。

在汽船泉，最新的戰線已經展開，該鎮住房管理當局以2400萬元匿名捐款購買的534畝牧場成為爭論焦點。

根據當前的提議，住房管理當局將利用州和聯邦撥款，以及近期通過的短期租賃稅收益，建造2200多套住房，這些房屋的出售和租賃將只限於符合特定收入門檻、在當地工作、計畫全日在房屋居住的居民。

不過這項名為布朗牧場(Brown Ranch)的計畫，遭到一群地方居民的反對，他們對這些住房的資金、對交通與地方基礎設施的影響，以及這對於社區特色的意義存有疑慮。

從1979年起就住在汽船泉的英格根（Jim Engelken）曾擔任鎮議員，他組織民眾反對布朗牧場計畫。英格根說，他了解需有負擔得起的住房，但希望該開發計畫縮小規模或放慢擴大步調，「毫無疑問我們需要可負擔住房，但應從小規模開始，而且需要能創造營收」。 

科羅拉多州地處偏遠的滑雪鎮汽船泉風景優美，房價卻高得當地員工都住不起。（美聯社）
科羅拉多州地處偏遠的滑雪鎮汽船泉風景優美，房價卻高得當地員工都住不起。（美聯社）

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