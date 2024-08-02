出租自家泳池、庭院 計時收費賺現金

現在屋主賺錢機會多，可以按小時出租自家游泳池、後院、客廳或車道，賺取租金、累積財富。(美聯社)

透過Airbnb等住宿平台提供住家供外地人短期住宿，順便增加收入的方式，在全球大受歡迎，如今各種平台推出按小時收費方式，讓更多屋主獲得更多被動收入的機會。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，巴爾的摩(Baltimore)精神科醫師哈蒙德(Alexis Hammond)透過計時出租平台Peerspace，讓攝影團隊前來家裡拍廣告，短短數周內收取的租金 足夠付一個月房貸，從此透過Peerspace以每小時至少100元價格，出租住家提供拍照，哈蒙德表示：「有點像被動收入，只是需要整理善後。」

近年來全美房價 高漲，購屋日益困難，但對於擁有房產的屋主賺錢機會更多，包括按小時出租自家游泳池、後院、客廳或車道，賺取租金、累積財富。

根據Zillow去年調查，55%千禧世代屋主和51%的Z世代屋主認為出租部分房產增加收入非常重要，成立已經10年的Peerspace，去年在平台掛牌出租的房產數量暴增60%。

而且隨著房價上漲，房產出租機會也增加，還有特定租賃平台也應運而生，包括RentMyCourt(出租私人網球場)、SniffSpot(出租後院)、CurbFlip(出租車 道與停車位)以及Vanly(提供露營者承租車道與淋浴間)。

德州休士頓石化公司高階主管庫庫克(Michael Kukuk)透過Swimply，出租自家私人泳池，平日每小時收費60元、周末每小時收費67元，今年夏天以來已有1萬3000元進帳。

Swimply執行長卡洛(Derek Callow)向CNN表示：「我們不但幫助屋主減少住房成本，還可以創造收入。」

新澤西州西考德威爾(West Caldwell)牙科診所經理賈拉貝迪安(Leslie Garabedian)經常透過SniffSpot出租住家後院供飼主與愛犬同樂，每月約有2000至4000元現金入袋，還可以認識更多愛狗人士：「有額外收入固然很好，但並非我出租唯一目的。」