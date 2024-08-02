平均108.5度 地表最熱死亡谷經歷史上最熱7月

加州「死亡谷」在今年7月7日氣溫達到華氏126度，今年7月平均氣溫為108.5度，這是全球數千個氣象站有史以來記錄到最熱的一個月。(美聯社)

地表最炎熱的地方—加州「死亡谷」(Death Valley)國家公園，7月剛剛經歷了史上最熱的月份；7月也是美國西部數十個城市有史以來最熱的月份，其中包括沙加緬度、拉斯維加斯和俄勒岡州 波特蘭在內。

阿拉斯加州 氣候學者畢特施內德(Brian Brettschneider)表示，死亡谷今年7月平均氣溫為108.5度，這是全球數千個氣象站有史以來記錄到最熱的一個月。

在死亡谷最炎熱月份到來之際，地球平均氣溫也連續兩天達到最高水平。過去13個月，地球不斷創下高溫 紀錄。科學家表示，此現象與人類排放溫室氣體造成數十年全球暖化有關。

死亡谷高溫介於華氏111度到129度之間，7月4日到12日連續9天氣溫至少達到125度。日日夜夜酷熱煎熬，死亡谷陸續傳出事故，國家公園管理局表示，一名機車騎士7月6日因高溫死亡，一名女性7月18日因高溫生病獲得救治，一名男子7月20日「腳部三級燙傷」。

上次記錄到的全球最熱月份也發生在死亡谷，2018年7月平均氣溫為108.1度。至於地球上測量到有史以來最熱的一天，是2021年7月9日和2020年8月16日的最高氣溫130度。今年7月7日最高氣溫為129度，逼近史上最高溫。

美國西部許多城市也經歷了有史以來最炎熱的7月。其中，拉斯維加斯是全美最熱城市之一，7月平均氣溫99.9度，是歷來最熱月份；7月7日，它創下歷來最熱的一日，當天最高溫120度。今年拉斯維加斯有29天氣溫至少達到110度，追平了1940年紀錄。6月下旬至7月下旬，它也經歷了史上最熱的31天，平均最高溫為111.9度。

北至俄勒岡州、愛達荷州和華盛頓州的氣溫，7月高達110度以上。西部地區經過本周稍早短暫停頓後，氣溫再次升高。預計到3日，太平洋西北地區和北部平原部分地區氣溫將比正常水平高出10到15度，高溫焦點將在周末到下周轉移到南加州和西南部沙漠，本已活躍的野火季節將更形加劇。