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前年近5萬人自殺創新高 排名全球第6 已成第10大死因

編譯潘勛／綜合報導
美國大多數自殺者是用槍枝，減少槍枝取得管道，可預防自殺。(路透)
美國大多數自殺者是用槍枝，減少槍枝取得管道，可預防自殺。(路透)

全球各國自殺率過去30年間不斷上升，而美國自殺率目前已來到第六高，占美國人死因的第十名，而且2011到2022年間增加了16%；尚待公布的2022年報告指出，美國自殺死亡的人數來到4萬9369人，創史上新高。

每日郵報(Daily Mail)報導，美國每10萬人當中有14.1人死因為自殺；在美國，槍枝易取得，讓人自殺十分容易。

美國鄉間地區自殺率往往最高，原因很可能是住鄉間的美國人逾六成是住在「醫療專業人士短缺地區」，而九成以上心理學者、精神病學者、八成以上的社會工作者，專門執業於都會地區。

蓋洛普民調指出，在美國，經診斷受苦於情緒消沉的人，比率已來到29%，比起2015年要高出近10個百分點。

雖說男性更可能自殺，但女性較容易心情低落，報告指出37%的女性診出情緒消沉，相形下男性為20%。

波士頓大學衛生政策教授莎拉．利普森(Sarah Lipson)主持「健康心理研究」(Healthy Minds Study)，她表示自殺屢創新高，原因很多。

利普森指出，抑鬱症、焦慮症等心理異常愈發普及，其成因也可視為自殺的危險因子，其中有財務壓力、對經濟、就業市場感到不穩定，此外還有社會政治方面的因素如寂寞，在過去一個世紀內已大幅升高。

甫成年人及兒童當中，自殺及消沉以令人憂心的速率在上升，這種趨勢在新冠疫情期間因人為因素而變得特別糟，原因在人們當時被迫與親人、朋友隔絕。

利普森指出，要討論的是自殺的手段：在美國不討論槍枝法律，是無法討論自殺及預防自殺的。美國大多數人自殺是用槍枝；減少槍枝的取得管道，是預防人們死於自殺的重要方法。

聯邦疾病防治中心(CDC)檢查2011到2021年青少年心理健康的趨勢，發現13%的高中女生曾試圖自殺，而且30%曾認真考慮自殺，性別多元(LGBTQ+)青少年則多達45%曾認真考慮自殺。

逾六成的鄉間民眾住在「醫療專業人士短缺地區」。（路透）
逾六成的鄉間民眾住在「醫療專業人士短缺地區」。（路透）

聯邦疾病防治中心 就業 疫情

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