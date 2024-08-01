15年來 亞裔青少年持槍自殺增7成 增幅最大

新冠疫情期間，美國擁槍人口激增，特別是非裔、拉丁裔與亞裔族群。（美聯社）

近年來，亞裔 、非裔 與拉丁裔青少年擁槍率升高，持槍自殺比率也提升。過去15年，亞裔青少年持槍自殺的增幅最大。

衛報報導，新冠疫情 期間，美國擁槍人口激增，特別是非裔、拉丁裔與亞裔族群，相較過去，購買槍械激增通常出現在保守州，但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)自殺防治小組主管內斯塔特(Paul Nestadt)表示，「有史以來首次藍州購買的槍械數量首次超過紅州。」

過去四年來，擁槍數量激增產生的連鎖效應已逐漸顯現，特別是兒童和青少年持槍自殺率隨之上升。2022年，有2萬7000人舉槍自盡，創下歷史新高，其中非裔青少年持槍自殺率首度超越白人青少年。過去15年，拉丁裔青少年持槍自殺率上升63%、亞裔青少年上升71%，後者也是所有族裔中成長最多。

槍械自殺比率占兒童及青少年自殺死亡近半，而擁有槍械的家庭中自殺風險更高出四倍以上，約3000萬名18歲以下的孩子生活在至少擁有一支槍械的家庭中，有500萬名孩子生活在至少有一支裝彈且未上鎖的槍械的家庭。

「全國射擊運動基金會」(National Shooting Sports Foundation)指出，疫情初期，首次擁槍者超過500萬人，在非裔與亞裔中，擁槍率分別上升近60%及71%，這兩個族群過去的擁槍率都偏低。對此，內斯塔特認為，從源頭減量仍是預防自殺最有效的策略。

近年來，有色人種青少年的自殺率雖有上升，但並非始於疫情期間，自殺防治倡導者認為，這凸顯了社區提供心理健康資源之重要。2014年，一名14歲的越南裔美國人在他就讀高中學校舉槍自盡，生前他因為性別認同與種族遭到霸凌，但卻未對家人訴苦。

印第安納大學(Indiana University)心理學教授王喬爾(Joel Wong，音譯)表示，過去亞裔經歷槍械暴力與槍械自殺比率相對較低。但他發現，這項趨勢在年輕一代正在發生變化，他指出，「不幸的是，隨著亞裔在美國出生的比率增加，他們對白人文化的接觸將會增加，這些人與槍枝文化的連結就會越大。」