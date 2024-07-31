搶救健康 非裔婦女成立GirlTrek 推動每日步行30分鐘

凡妮莎·蓋瑞森(右)和T.摩根·狄克森(左)共同成立非營利組織GirlTrek，透過提倡步行促進女性健康。(GirlTrek官網)

全國的肥胖率上升，預期壽命下降，國家健康危機對美國非裔 女性的影響尤其嚴重。

美國心臟協會(American Heart Association)的數據顯示，超過半數20歲以上的非裔女性患有心臟病 ，這一人群中風 的風險也最高，中風是非裔女性的主要死亡原因；疾病防治中心(CDC)報告，近五分之三的美國非裔女性有高血壓，另外有五分之三的非裔女性有肥胖問題。

肥胖率上升，預期壽命下降，國家健康危機對美國非裔女性的影響尤其嚴重。(美聯社)

美國心臟協會的資訊表明，與其他種族的女性相比，美國非裔女性更有可能在更年輕時死亡。

凡妮莎·蓋瑞森(Vanessa Garrison)和T.摩根·狄克森(Morgan Dixon)拒絕接受這一命運，她們成立非營利組織GirlTrek，透過提倡步行促進女性健康。

改變犧牲文化

截至2024年，GirlTrek已經137萬名以上成員，在全國各地組成步行社團，該組織的目標是持續壯大，讓更多女性養成每日步行30分鐘的習慣；步行可以幫助對抗糖尿病，並降低心臟病、中風和失智的風險。

蓋瑞森認為GirlTrek的使命不僅只是增加壽命，生活的品質也同樣重要，但為了接觸社區中的女性，必須克服一種文化心態。

她告訴有線電視新聞網(CNN)，從小身邊的女性總是將自己擺在最後，她們總是將額外的時間奉獻給家庭。

蓋瑞森說：「我會告訴妳，今天這30分鐘以自己為優先是可以的，實際上，當妳這樣做時，妳的家庭、社區會變得更有力量。」

她指出，讓女孩們看到她們的母親做為健康的榜樣是很重要的，「實際上這就是如何透過創造代代相傳的習慣來改變整個文化動態。」

接觸這些女孩是GirlTrek的一個重要目標，研究顯示，現在最年輕一代的美國非裔女孩罹患糖尿病的機率最高。

建立姊妹情誼

多虧1000名組織者的努力，GirlTrek得以持續茁壯，她們組織所有的地方步行活動，參與者也承諾帶一名姊妹一同參與。

狄克森告訴CNN：「女性正與鄰居、朋友、教堂、校園裡的女性產生連結，走路時會聊天。」

「因此這成為了一個支持社區，獨自一人或有任何憂鬱、焦慮或壓力的女性都可以來走路、聊天，和朋友一起放慢步調。而這種放慢步調是非常徹底的。」