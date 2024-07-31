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「聯邦基金」評比：女性醫療麻州最佳 南方州落後

編譯俞仲慈／綜合報導
非營利機構「聯邦基金」(Commonwealth Fund)最近公布的全美50州女性健康醫療評比，發現各州女性醫療資源分布不均，形成嚴重的社會危機。(路透)
非營利機構「聯邦基金」(Commonwealth Fund)最近公布的全美50州女性健康醫療評比，發現各州女性醫療資源分布不均，形成嚴重的社會危機。(路透)

非營利機構「聯邦基金」(Commonwealth Fund)25日公布全美50州女性健康醫療評比，結果發現各州女性醫療資源分布不均，形成嚴重的社會危機。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，「聯邦基金」研究人員透過聯邦疾病防治中心(CDC)等多種管道，收集全國女性醫療健保資源、品質等資料，依32項具體項目對全國50州進行評比。

女性健康醫療評比結果發現東北部各州評分最高，其中麻州以「整體表現最佳的衛生制度」...
女性健康醫療評比結果發現東北部各州評分最高，其中麻州以「整體表現最佳的衛生制度」高居榜首；圖為麻州總醫院。(美聯社)

結果發現東北部各州評分最高，其中麻州以「整體表現最佳的衛生制度」高居榜首，同時佛蒙特、羅德島、康乃狄克和新罕布夏則名列前五名；至於後段班多為南方州，密西西比總分墊底，倒數第一，其次是德州、內華達、奧克拉荷馬與阿肯色。

值得關注的是西維吉尼亞每10萬名育齡婦女2022年死亡率約204人，夏威夷每10萬名育齡婦女死亡率約71人，顯示美國女性預期壽命減少，創下2006年、近20年來最低紀錄，

「聯邦基金」資深研究員拉德利(David Radley)表示：「我們研究15至44歲女性死亡原因，結果發現各州之間有三倍差距，而且死亡率最高多集中在東南部各州。」

該報告也發現南部各州女性乳癌與子宮頸癌死亡率最高，拉德利指出：「各州女性獲得的醫療資源差異極大，根據我們的研究，各州女性未投保率從2.5%到20%以上不等，尤其未擴大醫療補助的州，女性未投保率最高。」

研究人員發現15歲至44歲年齡層的女性，德州、喬治亞與奧克拉荷馬女性未投保率最高；麻州、哥倫比亞特區與佛蒙特未投保率最低。

拉德利強調：「獲得醫療資源不能只靠醫療保險，在治療時還需要有醫療人員存在，根據統計全美有超過500萬婦女活在沒有婦產科的社區，代表當地沒有醫院或產房可以分娩。」

「聯邦基金」總裁貝當寇特(Joseph Betancourt)直言：「許多州未能確保婦女能夠取得可負擔的醫療服務，對有色人種女性或經濟弱勢女性構成極大威脅。」並呼籲：「我希望執政者能夠解決女性醫療資源分布不均的問題，確保女性獲得必要的醫療資源，無論她們出身背景如何。」

麻州 德州 醫療保險

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