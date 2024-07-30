電玩業勞權突破 「魔獸世界」逾500名員工 將組工會

電玩遊戲「魔獸世界」(World of Warcraft)的開發團隊500多名員工，已獲得開發商微軟子公司暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)的同意，可以成立工會。(路透)

在線角色扮演遊戲「魔獸世界」(World of Warcraft)的開發團隊將成立工會，並且已獲得開發商、微軟 子公司暴雪娛樂(Blizzard Entertainment)的認可。

「魔獸世界」幕後開發團隊的500多名員工，包括設計師、工程師、美工、品質保證測試員等現正組建工會，並加入美國通訊工會(CWA)。

CWA高級組織總監史密斯 (Tom Smith) 指出，「魔獸世界」開發團隊成員工會化，標誌著在整個電競行業範圍內，電子遊戲工人成立工會的努力出現關鍵轉折點。隨著這個開發團隊的加入，微軟超過1750個電玩員工，已有代表在CWA內。

「魔獸世界」開發團隊加入CWA可謂一波三折。

「魔獸世界」原由總部位於波士頓的Proletariat所開發，去年7月為微軟子公司暴雪娛樂690億元收購，成為動視暴雪(Activision Blizzard)的一部分。

在收購之前，由57名員工組成的團體已計畫成立「Proletariat 工人聯盟」(Proletariat Workers Alliance)，主要是尋求彈性工作時間、將遠程工作作為永久選擇、改善薪酬待遇以及永遠不會給強制加班，但遭Proletariat首席執行官施瓦奇(Seth Sivak)對抗性回應，多次談判均無結果。當時CWA認為，資方的反應是把員工的要求視為攻擊，也削弱了員工的士氣，使自由公正的選擇變得不可能。

在微軟收購後，電玩開發愈來愈擴展，出現了勞動力短缺現象。

另外一個更重要因素是，微軟在2022年開始提出收購時，為了順利完成及減少員工擔憂，罕有的承諾一旦成功收購後，美國及加拿大的動視暴雪員工若尋求組織工會，它將保持中立，CWA於是支持微軟的收購行動。

位於華盛頓州 雷蒙德(Redmond)的微軟總部，發言人25日發出聲明表示，公司將繼續支持員工有權利選擇自己在工作場所的代表，又說將與CWA真誠談判，確保組建工會順利完成。

除了「魔獸世界」的開發團隊外，暴雪娛樂在德州 奧斯汀的60名品質保證人員，也獲得微軟認可加入工會。