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電玩產業去年已1.5萬人被解雇 今年恐再砍1.1萬人

記者張聲肇／綜合報導
示範電玩遊戲中角色的動作捕捉演員，但她的工作很可能將被AI搶走；電玩遊戲中的人物角色將直接由人工智慧生成。(路透)
示範電玩遊戲中角色的動作捕捉演員，但她的工作很可能將被AI搶走；電玩遊戲中的人物角色將直接由人工智慧生成。(路透)

OpenAI等生成式人工智慧公司的技術似乎已經滲透進各行各業，將「真人」一一擠出職場，即使是「虛擬的」電子遊戲產業也不例外。連線雜誌(WIRED)報導，人工智慧(AI)已取代電玩遊戲產業的工作機會，去年有1萬500名從業員被解雇，今年預計至少1萬1000人會從這個年產值2000億元的行業消失。

XBox製造商和動視暴雪(Activision Blizzard, Inc.)電子遊戲公司的母公司微軟5月關閉了Gameworks和Alpha Dog Games兩家子公司。

電玩遊戲業可能是AI取代最容易的行業，雖然產值早就超過好萊塢電影業，多數電玩業的從業員卻不參加工會。電玩發展商大會最近調查3000名業者，其中49%說已在使用AI，八成對廣泛使用AI產製商品，有倫理道德上的疑慮。

從事電玩業10餘年的Violet說，AI已經進駐這個行業，「每個人都在用，只是如何用、用到何程度的問題。瓶中精靈已跑出來，潘朵拉之盒已打開。」

WIRED綜合業界人士的電郵通訊、電玩從業員、發展商、設計人、工人的意見，不論是數千人的大公司或不到10人的小公司，普遍擔心他們的飯碗遭AI擠壓，最後搶走。

電玩公司的主管引進AI的目的不是刻意要裁併整個部門，裁盡全部員工，而是要提升生產力、提高競爭力，把省下來的錢，用來獎勵剩下來的員工，也就是利用AI取代某些職位，降低可有可無在職人員的待遇。

在動視暴雪兄弟公司製作Overwatch遊戲的環境藝術家華納(Molly Warner)說，同業們普遍對AI感到極度焦慮，「幾乎每個我認識的人都激烈反對使用AI生成的影像。」

動視暴雪7月取得使用GPT-3.5的授權，核定內部作業可用它來創作藝術概念，也可用作行銷工具。用戶意見調查，也用AI。

很多從業員看在眼裡，苦在心裡，卻閉口不言，怕「槍打出頭鳥」，公開講出來會遭到報復，成為下一批裁員的目標。

動視雖然口稱不會用AI取代員工，今年1月，微軟還是解雇了1900名動視和Xbox員工。2D藝術家被裁掉後，概念藝術家也被迫使用AI來提升效率。所有員工都得參加AI訓練講習，全公司進入「盡量使用AI」期。

AI 微軟 人工智慧

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