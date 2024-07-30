怕AI搶飯碗…2500名電玩演員、聲優罷工 要求制定規範

好萊塢電玩演員及聲優工會26日中午起開始罷工，抗議大影藝製片商不願在勞動契約裡保障他們的工作不會被AI人工智慧搶走。(美聯社)

好萊塢電玩演員及聲優工會25日表決，26日中午起罷工 ，抗議大影藝製片商不願在勞動契約裡保障他們的工作不會被人工智慧(AI )搶走。

銀幕演員工會和美國電視廣播藝術工作者聯盟所屬的電玩聲優及演員，和動視暴雪、華納兄弟、迪士尼 等大廠商談判將近兩年，薪酬、執業安全等有進展，資方卻不願就規範生成式AI的問題，寫入雙方合同。

如果沒有這方面的護欄，資方可未經許可或不計酬勞，自行訓練AI去模仿演員的聲音，生產數位版的演出。

工會會長德瑞雪(Fran Drescher)說，會讓資方「濫用」AI的合同，工會不會核准。「這些公司認真跟我們簽署讓我們活得下去，也工作得下去的協議時，我們會在這裡等著，和他們談判。」

電動遊戲廠商發言人庫靈(Audrey Cooling)說，勞資雙方已就合同主要內容，如薪酬和安全條款，達成協議，AI保障問題，廠商也同意要「獲得所有演出人員的同意並支付公平的報酬。」

庫靈說，「就快要達成協議了，工會卻走出談判會場，我們很失望。我們隨時準備恢復談判。」

一名動作捕抓人員身穿防彈衣，為動視暴雪旗下電玩「決勝時刻」(Call of Duty)的動作建模。(美聯社)

電玩市場評估業者Newzoo說，全球電玩業每年獲利超過1000億元，演員與聲優工會說，背後的功臣，是設計電動遊戲和讓電玩生動活潑的人。

互動媒體協議談判委員會主席伊媚雷(Sarah Elmaleh)說，談了18個月還沒結果，顯示「我們的雇主對公平合理的AI保障條款沒興趣，儘想剝削。」

美聯社說，電玩廠商拒絕對所有工會成員，特別是動作演員，提供同樣的「飯碗不被AI搶走」保護。

工會會員去年以絕大多數贊成票，授權工會領導階層發動罷工。

去年，電影和電視演員工會也出於同樣的擔憂，罷工了4個月。

互動媒體員工的合同2022年12月已期滿，該合同不保障AI搶走會員的飯碗，但經2016年10月起長達11個月的罷工之後，資方同意給聲優和表演捕捉藝術家分紅。

該合同適用2500名聲優、動作捕捉及特技演員、特技協調人、歌唱及舞蹈演員、傀儡戲演員、和背景演員。