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菲律賓移民 填補夏威夷教師戰力

編譯尤寶琪／綜合報導
面臨教師短缺的夏威夷州公立學校，新學年將會有125位來自菲律賓的新移民，以文化大使的身分，協助授課。(美聯社)
面臨教師短缺的夏威夷州公立學校，新學年將會有125位來自菲律賓的新移民，以文化大使的身分，協助授課。(美聯社)

面臨教師短缺的夏威夷州公立學校，新學年將會有來自菲律賓的移民，填補200多個教師職位空缺的一半；這些外籍教師將會是文化大使，而非是普通的雇主擔保(employer-sponsored)員工。

夏威夷教育廳(Department of Education)招聘專家烏爾巴尼亞克(James Urbaniak)表示：「至少有超過30%的學生，在某種程度認為自己是菲律賓人；因此，看到那位來自菲律賓的老師，會激勵他們成為像他們眼前的那位老師一樣的教育家。」烏爾巴尼亞克負責教育廳專為外國教育工作者所辦的文化交流項目，並在某種程度上，緩解了該州師資短缺的問題。

夏威夷教育廳在7月中時，為125名剛從菲律賓抵達的J1簽證新移民，在威基基(Waikiki)舉辦了迎新活動；這批新移民其中許多人都擁有高級學位和多年英語教學經驗，他們從8月開始，將現身州教育廳教室中授課。預計多數人都將被分配到鄰近的島嶼上工作教課。

擁有六年特殊教育經驗，並即將前往娜希娜娜公主小學(Princess Nahienaena Elementary School)工作的博尼法西奧(Amira Rae Bonifacio)說道：「我很高興要去茂宜島(Maui)小鎮拉海納(Lahaina)。但同時我也很緊張，因為夏威夷這裡和菲律賓比起來，真的很不同。」

教育廳表示，幫助這些老師取得成功很重要；他們一抵達夏威夷就學習了，要如何註冊醫療保險、開設銀行帳戶、取得美國手機號碼以及與社區成員聯繫取得協助，好適應未來三年到五年在美國的新工作。

烏爾巴尼亞克指出：「重要的不僅是過渡到美國生活，同時還要過渡到夏威夷生活。我們都知道，這裡跟美國大陸其他地方比起來，是一個文化和社區更獨特的地方。所以我們肯定需要進行更多線上和面對面的教師招聘活動。並與我們出色的社區團體合作，同意介入並在他們過渡到其他島嶼生活的同時，提供現場協助。」

教育廳在2023年，從菲律賓引進了75名教師，其中許多人都經歷過文化和價差衝擊。

而與雇主擔保(employer-sponsored)員工不同，J1簽證持有者需要自行支付包括專案費用、旅行和住宿等花費。

夏威夷州 移民 簽證

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