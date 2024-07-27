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佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

編譯廖振堯／綜合報導
移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)
移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)

辛西亞·唐斯(Cynthia Downs)住在佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)外的一個小鎮查塔胡奇(Chattahoochee)已經60餘年，她一直以為自己是美國公民，直到幾年前她到監理局(DMV)換新駕照時才被通知並非合法居留，現在必須提出證據才能領取社安金；這也顯示美國移民制度複雜混亂，任何人稍一不注意可能就會陷入相同困境。

西棕櫚灘(West Palm Beach)地方電視台WPTV報導，唐斯的母親是加拿大人、父親是美國人，當她還是嬰兒時舉家搬到美國，她也一直住在美國，長大成人。婚後唐斯的夫家在查塔胡奇擁有一片土地，夫妻倆在這裡撫養了他們的女兒、打造業餘農場，辛勤養育下一代，唐斯在農場生活的照片可以追溯到30多年前，對她來說她就是典型的美國鄉村小鎮女孩，從未質疑過她的公民身分。「從來沒有警告訊號…我繳了稅，而且我一生都在這裡。我從來沒有去過加拿大，除了出生的時候，而且我也不記得那時候的事。」

唐斯62歲才被通知並非合法居留，她說這太瘋狂了。從那時起她一直在努力證明她父親的美國血統，為了申請雙重國籍，她的父親必須在唐斯出生前已在美國生活滿5年。唐斯說她父親確實滿足條件，只是過了這麼長一段時間，挖掘父親的過去變得很非常困難。儘管她父親曾在美國軍隊服役，但唐斯被告知父親的服役紀錄在一場火災中化成灰燼。

如果沒有足夠證據，唐斯就沒資格取得雙重國籍，進而無法領取每月估計約2000元的社安金，她認為這一切都該怪體制不全。

同住佛州的66歲男子克拉斯(Jimmy Klass)亦在5月時傳出類似事件，同樣出生於加拿大、2歲時便隨父母來美定居，他甚至每次美國大選都參加投票，結果也是到請領社安金時才發現自己不是美國公民、也無法證明自己的合法身分，結果同樣不能領取。

代表唐斯的移民律師里奇(Elizabeth Ricci)指出唐斯和克拉斯的遭遇，都歸咎於美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，這反映了系統不善、機構多年來疏於溝通，竟然沒有人在他們退休前告知如此重要的資訊，說不定還有更多人有相同情況。

佛羅里達州一名60餘歲婦人，母親是加拿大人、父親是美國人，當她還是嬰兒時舉家搬到...
佛羅里達州一名60餘歲婦人，母親是加拿大人、父親是美國人，當她還是嬰兒時舉家搬到美國，她也一直住在美國，長大成人，成家立業。但幾年前她到監理局換新駕照時被通知她並非合法居留，必須提出證據才能領取社安金。(美聯社)

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