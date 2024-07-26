麻州鱈魚角魚鉤地形 逾百海豚擱淺創新高 疑氣候變遷所致

麻州鱈魚角的魚鉤地形，使它成為全球海豚擱淺的熱點。圖為受過訓練的志工正在幫助海豚脫困。（美聯社）

麻州鱈魚角(Cape Cod)的魚鉤地形，是它成為全球海豚擱淺熱點的一大原因。最近100多隻海豚在鱈魚角擱淺，創下美國史上最大規模的擱淺紀錄。

專家說，這一地區沙灘與海底沙地的坡度小，又靠近豐富的生養資源，也是海豚容易擱淺的原因。

6月28日起，鱈魚角出現大量海豚擱淺。拯救人員19日表示，上個月就幫助了100多隻海豚脫困，刷新美國歷史紀錄。

國際動物福利基金會總結有關資料及空照圖像，說這段期間有146隻海豚擱淺，估計其中102隻被救活，37隻自然死亡，七隻須予安樂死。

該組織的海洋哺乳類拯救組組長夏普 （Brian Sharp）說，擱淺在鱈魚角沿岸的海豚，比美國其他海岸多。綜觀十年來的資料，擱淺在鱈魚角16哩海岸線上的海豚占全美總數的四分之一。2012年，該組織在鱈魚角搶救了32隻。

夏普說，擱淺在鱈魚角的海豚，「我們看不出是因為生病或受傷。」

海豚容易擱淺在這一帶的因素，包括緩坡沙灘、沙很細微、爛泥平地、低潮浪高在9-12呎之間。這些因素會影響海豚測定回聲判斷位置的能力，潮湧時段靠近海岸的海豚，海水一退便會擱淺。

海豚擱淺，通常在12月到翌年4月之間。但夏普說，夏季大量擱淺越來越常見，基金會正在研究是否氣候變遷 所致。當地漁夫說，海豚愛吃的小魚離海岸越來越近。

陷入鱈魚角魚鉤地形的不只是海豚，暖季前來覓食繁衍的海龜，天氣轉冷準備南移時，也常被困在當地。新英格蘭 水族館拯救與復育組組長甘迺迪（Adam Kennedy）說：「海龜可不識地圖，牠們只習慣在開放的水域活動。」

他說，海龜在冷水來臨浮上水面，被抓起來時，可能會嚇一跳。其實是善心人把牠們送到保育中心，以免脫水或營養不良。保育完成後，再放回暖水區。保預期數周到數月不等。