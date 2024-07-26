海洋熱浪加劇 緬因蝦群劇減、北卡黑海鱸北移… 沿海經濟受衝擊

長期出現海洋熱浪，會導致牡蠣繁殖急遽下降。圖為三名漁夫整理牡蠣。（路透）

從大西洋到太平洋，從五大湖(Great Lakes)到墨西哥灣(Gulf of Mexico)，不斷上升的水溫和更加頻繁的熱浪 ，正在改變海平面下的生態，導致物種大規模遷徙，改變了世代相傳的捕魚業、近海休閒活動，影響沿海經濟，最終影響我們餐盤中和全球供應鏈的食物。

2012年創紀錄的海洋熱浪過後，緬因灣(Gulf of Maine)大西洋北部的蝦群數量大幅下降。研究表明，更高的溫度會傷害蝦的繁殖能力，水域更適合長鰭魷魚(longfin squid)生存。而長鰭魷魚是捕食者，造成北方蝦群的損失。

自2013年以來，這裡的漁業仍處於關閉狀態，未再復原，未來充滿未知。

已退休的生物學者安妮·理查茲(Anne Richards)說：「並非所有物種對氣候變遷的反應都是一樣的，因此將會有新的物種共存，這些物種以前沒有真正互相影響過，可能產生無法預測的結果。」

在阿拉巴馬州的墨西哥灣沿岸，研究人員發現牡蠣收成和海洋熱浪有直接關聯。

南阿拉巴馬大學(University of South Alabama)海洋與環境科學學院院長鮑爾斯(Sean Powers)和其他研究員的研究發現，在長期出現海洋熱浪的幾年裡，牡蠣繁殖急遽下降。

鮑爾斯告訴AL.com說：「經歷如此高的極端溫度，這對牡蠣來說是真正的問題，將使環境更不適宜牡蠣生長。」

近幾年，在海底棲息的大西洋衝浪馬珂蛤(Atlantic surf clams)也受到新澤西海岸附近海水升溫的影響。

在大西洋沿岸，隨著海水溫度增加，具有高經濟價值的黑海鱸(black sea bass)移動的方向愈來愈往北，這對新澤西州 是好消息，但對北卡羅來納州 而言並非樂見的情況，北卡的黑海鱸數量正急遽下降。

這一變化過於迅速，政府也無法跟上。即使是在黑海鱸數量豐富的區域，過時的限制也讓業者無法大量抓捕。羅德島州的漁民納普(Patrick Knapp)寫信給監管機構，表示商業配額需要增加。