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海水升溫 俄州公牛海帶林漸消失 衝擊海中生態

編譯尤寶琪／綜合報導
公牛海帶林是俄勒岡州近海生態系統的支柱，但自2010年以來，已經減少了三分之二。圖為潛水員審視公牛海帶，準備進行重新造林計畫。（美聯社）
公牛海帶林是俄勒岡州近海生態系統的支柱，但自2010年以來，已經減少了三分之二。圖為潛水員審視公牛海帶，準備進行重新造林計畫。（美聯社）

俄勒岡州沿岸的海平面之下，曾經濃密茂盛的的海藻林開始變得像個過度開發的荒地。

公牛海帶(Bull kelp)是一種巨型海藻，在水下可生長到100英尺，被暱稱為是「海洋紅衫」(sequoias of the sea)。公牛海帶現在正以創紀錄的速度死亡中，且到目前為止，毫無恢復的跡象。公牛海帶林是俄勒岡州近海生態系統的支柱，從蝸牛到鯨魚的一切生物都受到其影響，但自2010年以來，公牛海帶林已經減少了三分之二。

奧福德港(Port Orford)船長萊西(Dave Lacey)說：「情況糟到我們停止提供獨木舟釣魚行程。我們以前每年夏天都能賺個約1萬元，但現在什麼都沒了，我們只能放棄。我不希望收了人家的錢卻釣不到魚。」

Advance地方媒體從2024年開始，在阿拉巴馬州新澤西州、密西根州和俄勒岡州等地方，記錄海水升溫造成的變化。漁民所指出的變化，有些是突然發生，並有顯著的影響；其他的變化則較微妙，且持續出現。

科學家們才剛開始著手記錄這些變化模式，努力搞清楚海水暖化如何衝擊受許多變因影響的生態系。目前，科學家們可以確定的是，溫度越來越熱，而漁民們則肯定海洋物種正在遷移。但沒人可以確定，接下來會發生什麼事。

「讓我徹夜難眠的事，是除了我們所見的變化之外，我們知道將會有讓人吃驚的嚴重情況，」羅格斯大學(Rutgers University)生態、演化與自然資源系(Department of Ecology, Evolution, and Natural Resources)教授平斯基(Malin Pinsky)告訴NJ.com說：「這些都可能會擾亂我們的經濟，可能會影響我們所依賴的生態系統—海洋生態系統。」

在俄勒岡州，公牛海帶的消失就造成各種程度的變化，從商業紅海膽收成下降、沿岸休閒捕魚減少到紅鮑消失。俄勒岡州立大學(Oregon State University)海洋生態學家格雷文(Sarah Gravem)表示，這就像是一片沒有樹木的森林，讓鮑類和魚類無處生存。

公牛海帶消失，導致沿岸休閒捕魚減少。圖為閒置的休閒漁船。（美聯社）
公牛海帶消失，導致沿岸休閒捕魚減少。圖為閒置的休閒漁船。（美聯社）

俄勒岡州 新澤西州 阿拉巴馬州

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