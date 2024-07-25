最乾淨的豬 專為人體器官移植而生 飼養環境一塵不染

器官將用來移植人體的基因編輯豬，呼吸的空氣、飲用的水所含雜物被濾除的程度，比起供人類呼吸飲用的空氣和水都要嚴。（美聯社）

在維吉尼亞州 布列克斯堡(Blacksburg)附近，Revivicor Inc.專門飼養基因編輯豬，養育這些小豬是為了取用牠們的腎臟、心臟，未來供移植人體之用；飼養環境一塵不染，堪稱全世界最乾淨的圈養機構，要參觀的人必須經過多道程序，確保不夾帶任何髒垢、雜物才能入內。

美聯社報導，這批基因編輯豬的器官已首度移植進人體，而豬隻出生在「藍脊」(Blue Ridge)山脈特殊的研究機構裡，有多重房門阻隔；想進入前，要先洗過車子，換穿手術服、走進裝消毒水的盆子以洗淨你的靴子，才能走進設有空調的每個豬隻圈養區。

Revivicor公司負責人艾亞瑞斯(David Ayares)表示，這些豬隻十分珍貴；他花了數十年，才學會複製這些擁有正確基因變化的豬隻，其腎臟、心臟獲准用在第一批雄心萬丈的實驗裡。

在維州 克里斯倩堡(Christiansburg)幾哩外，正飼養新一批豬隻，當地的生物安全規定甚至更嚴格；那些豬隻的器官將用在正式的研究，最快在明年就做動物器官移植到人體。

這種龐大建築是首度出現，外觀一點也不像飼養場，更像製藥廠。整個建築物有些部分不對外開放，能進去的只有精挑細選的員工；他們要定時沖澡、穿上公司提供的服裝、鞋子，然後才能進入飼養小豬的地點。

保護柵欄之後，是一些世上最乾淨的豬。牠們呼吸的空氣、飲用的水所含雜物被濾除的程度，比起供人類呼吸飲用的空氣和水都要嚴。甚至他們的飼料都經過消毒，凡此種種，都為防止牠們受到任何可能的感染，而最終傷害到接受器官移植的人。

Revivicor公司的母公司、聯合治療公司(United Therapeutics Corp)助理副總裁馮奈許(Matthew VonEsch)表示，設計這種設施，就是保護豬隻不受任何環境及人類的汙染，任何人進入本建築物都有可能帶來致病原。