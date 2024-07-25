不只器官可供人體移植 牠的肉還可給紅肉過敏者食用

對紅肉過敏者仍可食用特殊豬肉，圖為Revivicor公司負責人艾亞瑞斯拿著一包冷凍肉。（美聯社）

部分人遭俗稱「孤星蜱」(lone star tick)的美洲鈍蜱(Amblyomma americanum)叮咬後，會對紅肉產生詭異且嚴重的過敏症狀，但這些患者依舊可以食用一種特殊的豬肉，即器官供移植人體之用的豬肉產品。

美聯社報導，這種特殊豬肉無法在市面上買到，而培育這些研究用豬的企業免費提供給少數豬肉過敏患者。

再生醫學公司Revivicor創辦人艾亞瑞斯(David Ayares)邊說話，邊打開一個裝滿豬肉餡餅、火腿、排骨和豬肋排的冰箱。他說：「我們收到數萬張訂單。」

這種過敏現象被稱作「α-半乳糖苷寡糖症候群」(alpha-Gal syndrome, AGS)，這是一種以糖命名的疾病，這種糖幾乎存在於所有哺乳動物的組織中，只有人類及人類的靈長類近親除外。

當「α-半乳糖苷寡糖症候群」患者食用牛肉、豬肉等任何紅肉，或某些哺乳動物的產品，如牛奶或明膠(gelatin)後數小時，可能出現嚴重的過敏反應。

由於當前沒有足夠的捐贈人體器官可供等待更換器官的患者使用，研究人員遂嘗試使用豬的器官來代替人類器官，而α-半乳糖苷寡糖成為一大障礙。

α-半乳糖苷寡糖會使人類免疫系統立即破壞豬的移植器官，Revivicor因此在基因改造豬器官為人體所用的第一步，就先消滅產製α-半乳糖苷寡糖基因的活性。

雖然異種移植(xenotransplants)仍處於實驗階段，但Revivicor的「GalSafe」豬於2020年獲得聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )批准，可用作食物來源和人類治療的潛在來源。

FDA認定，送檢基改豬的體內，均未檢出一定含量的α-半乳糖苷寡糖。

Revivicor專精研究異種移植，但也還沒找到任何對銷售GalSafe豬肉的農業公司。GalSafe養豬場位於愛阿華州 ，為控制其數量，部分肉品會定期送往農業部認證的屠宰場加工，接著由Revivicor將冷凍豬肉產品寄給填表申請的α-半乳糖苷寡糖症候群病患。