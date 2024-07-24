微軟大當機 中小企業受創更重 恐連修復步驟都看不懂

圖為聖路易一名婦女19日前往汽車監理廳辦事處，卻發現因全球電腦大當機而關門不營業。（美聯社）

資安公司CrowdStrike防毒軟體發布的更新19日出錯，導致上百萬台微軟 (Microsoft)作業系統的電腦崩潰、藍屏，受害產業橫跨航空、醫療、公共交通等。這次意外也凸顯出企業的「貧富差距」：微軟和CrowdStrike的大客戶都能取得IT支援來迅速處理，但許多中小企業卻沒有資源、人才能解決問題。

美聯社報導，在曼哈頓開設消費者洞察公司「RILA Global Consulting」的卡琳斯卡(Tsvetta Kaleynska)雖然服務一些財富500強客戶，但身為一個小企業主只能靠自己處理問題。她當天解決發薪問題，並將研究計畫延期至22日，但她估計與潛在客戶的新合約可能泡湯，因為微軟簽署軟體Docusign暫停服務，她的年收入恐將減少近25%。

除了生意受損，卡琳斯卡私人生活也受影響，她不得不帶生病的女兒去當地醫院，因為醫院同樣系統中斷。

澳洲 一家鎖匠服務公司「Asguard Locksmiths」的老闆希布魯克(Chris Seabrook)表示這場災難嚴重影響日常營運，他無法收發電郵、叫出重要文件、管理日程、開發票，只能跟朋友借非微軟作業系統的設備，讓他登入帳戶並存取所需工具和資訊。

CrowdStrike已提供初步修復，但許多裝置仍需要實際操作來恢復原狀，Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)指出，許多中小型企業得周末全天加班才能確保系統正常運作。

卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)亨氏學院(Heinz College)數位媒體教授萊特曼(Ari Lightman)指出，大型企業的IT預算 中可能有一大部分都編列給微軟和CrowdStrike的服務。另一方面解決方案雖然可以線上查看，如CrowdStrike在其部落格上發布手動修復步驟，但中小型企業可能缺乏有能力讀懂的IT人才。

萊特曼補充，大企業也有資源以業務損失提起訴訟，但中小企業只能透過集體訴訟向CrowdStrike求償。