作客亞裔家庭 到底該不該脫鞋？ 反對者：如此要求 很不禮貌

客人到別人家作客是否應該脫鞋最近引發討論。(美聯社)

客人到別人家作客是否應該脫鞋最近引發討論，亞裔 民眾對此大多認為，禮貌性要求賓客入內脫鞋的行為背後，大多是來自於文化與傳統的影響。

自從紐約時報 (New York Times)刊出一篇要求賓客脫鞋或賓客想穿鞋入內，是誰沒有禮貌的文章後，在社群媒體引發熱烈討論。派對規畫師葛德納(Rebecca Gardner)就說，「別要求別人進到你家之前要脫鞋，這是沒有禮貌的。」主廚紐曼(Romilly Newman)也感同身受說，「當你邀請別人到你家，你就要放手別管了。」不過，其他人則認為，發表上述意見的人身旁應該沒有亞裔友人，其他恪守「別穿鞋入內」的人也出聲贊同，加拿大人、瑞典人與芬蘭人也是該規條的遵守者。

兩年前華爾街日報(Wall Street Journal)刊出類似文章後也引發熱烈討論。支持脫鞋入內、正攻讀博士學位的菲律賓籍學生阿迪維拉(Jose Santos Ardivilla)說，「從文化上來看，脫鞋是對他人的家的一種敬意，許多人將家視為休息和安全的場所，脫鞋對屋主是一個自在且體貼的象徵。」禮儀專家何佩蓉也表示，她很喜歡「紐約時報」的派對指南，但自己絕不會穿著鞋子進家門。她說，「我從不在家裡穿鞋。這非常衛生。」

2023年一份研究發現，不僅戶外人行道，包括民眾的鞋子、室內地板與地毯都發現了大量的細菌，其中包括會造成腹瀉和嘔吐的大腸桿菌(E. coli)。研究人員瑪麗山曼哈頓學院(Marymount Manhattan College)化學系教授萊莉(Alessandra Leri)說，「進門脫鞋是常識。」

何佩蓉認為，在亞洲，脫鞋已成為習慣部分源自於潮濕的市場文化，「如果在濕貨市場購物，那裡並非永遠乾淨，周圍總是有許多家畜。你肯定不想把這些帶進家中。」另外，在許多亞洲文化中，這是出於傳統的延續。因為人們過去常坐在地上，用低矮的桌子用餐，如果你坐在地上，自然不會希望將髒污帶到食物附近。前紐約州眾議員牛毓琳也指出，佛教、穆斯林、印度教、錫克教和耆那教的大多數寺廟內，普遍也有脫鞋的規範。

伊朗裔美國小說家哈克波爾(Porochista Khakpour)在有大量亞裔美國人的加州 聖蓋博谷長大，她說，「在我的社區裡，不穿鞋的規定是不能妥協的。我們雖然沒有豪華的波斯地毯，但我們一直這麼做！」哈克波爾也認為，在自己家中可以隨心所欲，但在別人家裡時，就應該遵守他們的規則。