我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

沒退休積蓄 他靠社安金、兼差過日

編譯尤寶琪／綜合報導
沃爾瑪百貨。(美聯社)
沃爾瑪百貨。(美聯社)

62歲的喬治．賈姆尼斯基(George Dziamniski)沒有退休儲蓄，但他並不擔心，說自己沒什麼需求慾望，靠著每周在沃爾瑪(Walmart)倉庫打工兩到三天，以及每個月約1000元的社安金，過著簡單的生活。

「如果我有100萬元，我也不知道要拿它們做什麼，」賈姆尼斯基直言告訴「商業內幕」(Business Insider)。

賈姆尼斯基目前的經濟能力，足以支付他生活的必需品，包括公寓、雜貨和手機；有時，他會多花一點錢買書(他喜歡歷史)，或是買一雙新的慢跑鞋。

根據「商業內幕」收到的資料，賈姆尼斯基住在賓州匹茲堡(Pittsburgh)以南約45分鐘車程的小鎮芬利維爾(Finleyville)，每個月領取1022元的社安金；而他在沃爾瑪的兼職則能讓他每兩周賺取約800元的收入；另外，他還有數千美元的存款，以備不時之需。

賈姆尼斯基說，「我量入為出。」

西北互助保險公司(Northwestern Mutual)在今年1月針對美國人進行的調查發現，受訪者表示需要約150萬元才能過上舒適的退休生活。

根據美國人口普查局(Census Bureau)的「當今人口調查」(Current Population Survey)，過半65歲以上美國人的年收入為三萬元或更少，這數字接近聯邦貧窮線，許多人都倚靠社安金度日。

但賈姆尼斯基卻認為自己不需要150萬元，對他來說這個數字有點奇怪，因為遠超過了他的開銷範圍。

賈姆尼斯基獨自居住，沒有汽車，交通靠大眾運輸工具或親友接送；他說，自己不會去買昂貴的食品，可以輕鬆負擔起自己所需的雜貨；賈姆尼斯基說自己曾短暫接受「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，舊稱食物券)福利，但後來選擇不續簽，因為他認為沒有必要。

至於醫療保險方面，賈姆尼斯基表示，他的大部分看病費用均由聯邦醫療保險(Medicare)負擔，每個月費用略微超過150元，直接從他的社安金支票中扣除。

一名62歲賓州男子沒有退休儲蓄，靠著每周在沃爾瑪百貨打工兩到三天，以及每個月約1...
一名62歲賓州男子沒有退休儲蓄，靠著每周在沃爾瑪百貨打工兩到三天，以及每個月約1000元的社安金，沒有物慾，維持簡單生活。(路透)

聯邦醫療保險 社安金 退休

上一則

32歲男子行刑式槍殺妻子和4幼童 5人全都頭部中彈亡

下一則

慶阿波羅11號登月55周年 周末活動多

延伸閱讀

舊金山小商業辦公室發布新地圖 上千租售資訊全包

舊金山小商業辦公室發布新地圖 上千租售資訊全包
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
金山6月吸毒死亡人數 減少逾兩成

金山6月吸毒死亡人數 減少逾兩成
熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

熱狗大胃王代言素食被Nathan's禁賽 轉進德州參賽

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
范斯夫婦(左為烏莎)2021年時跟新生兒合影。(范斯臉書截圖)

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

2024-07-17 18:24
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05
前總統川普13日在賓州造勢活動遭到槍擊，在事發約兩小時後，就被緊跟時事的中國商人火速製作成上衣，在淘寶等中國電商平台出售。(圖／取自天貓)

中國商家「緊跟時事」 2小時即開售川普槍擊案握拳上衣

2024-07-14 09:13

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃