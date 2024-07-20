沒退休積蓄 他靠社安金、兼差過日

沃爾瑪百貨。(美聯社)

62歲的喬治．賈姆尼斯基(George Dziamniski)沒有退休 儲蓄，但他並不擔心，說自己沒什麼需求慾望，靠著每周在沃爾瑪(Walmart)倉庫打工兩到三天，以及每個月約1000元的社安金 ，過著簡單的生活。

「如果我有100萬元，我也不知道要拿它們做什麼，」賈姆尼斯基直言告訴「商業內幕」(Business Insider)。

賈姆尼斯基目前的經濟能力，足以支付他生活的必需品，包括公寓、雜貨和手機；有時，他會多花一點錢買書(他喜歡歷史)，或是買一雙新的慢跑鞋。

根據「商業內幕」收到的資料，賈姆尼斯基住在賓州匹茲堡(Pittsburgh)以南約45分鐘車程的小鎮芬利維爾(Finleyville)，每個月領取1022元的社安金；而他在沃爾瑪的兼職則能讓他每兩周賺取約800元的收入；另外，他還有數千美元的存款，以備不時之需。

賈姆尼斯基說，「我量入為出。」

西北互助保險公司(Northwestern Mutual)在今年1月針對美國人進行的調查發現，受訪者表示需要約150萬元才能過上舒適的退休生活。

根據美國人口普查局(Census Bureau)的「當今人口調查」(Current Population Survey)，過半65歲以上美國人的年收入為三萬元或更少，這數字接近聯邦貧窮線，許多人都倚靠社安金度日。

但賈姆尼斯基卻認為自己不需要150萬元，對他來說這個數字有點奇怪，因為遠超過了他的開銷範圍。

賈姆尼斯基獨自居住，沒有汽車，交通靠大眾運輸工具或親友接送；他說，自己不會去買昂貴的食品，可以輕鬆負擔起自己所需的雜貨；賈姆尼斯基說自己曾短暫接受「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，舊稱食物券)福利，但後來選擇不續簽，因為他認為沒有必要。