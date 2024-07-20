住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

財經網站GOBankingRates指出，退休人士即使住在國外，只要事先填妥文件就能照常領取社安金支票，但要注意有九個國家無法領取。(美聯社)

到了退休年齡後，許多美國民眾選擇在國外度過晚年，諸多考量中首先可能想到：若住在國外還能領取每個月的社安金 嗎？財經網站GOBankingRates指出，只要填妥文件就能照常領取，但要注意若是住在這九個國家將無法領取。

據報導，在美國境外居住的公民可以每月領取社安金，並無時間限制，只要每年簽署並寄回健在證明文件(proof of life)；以及填寫兩頁的SSA-7162表格，回答目前居住地、婚姻狀況變更等資訊，根據年齡和居住國家/地區需每年或每兩年寄回一次。

哈維法律集團(Harvey Law Group)指出，截至2022年的三年中，從海外領取社安金的美國公民人數從41萬3000人增加到76萬人，社會安全管理局(Social Security Administration)2022年向這些公民支付約61億元。

外國公民在美工作累積取得40個社安積點(通常需10年工作經歷)的話，也有資格領取社安金，但外國公民之母國若與美國簽訂「合算條款」(totalization agreement)，可能不需要40點就達到領取資格。若母國未簽定合算條款，則依公民身份和居住地可能最多只能領取六個月社安金，接著需返美居住30天才能繼續領取，可至社安局的海外支付篩選工具(Payments Abroad Screening Tool)查詢詳細資訊。

以下兩件事值得注意：首先在國外居住期間領取社安金時，年總收入超過特定門檻仍然有義務提交美國納稅申報表(tax return)，部分社安金可能需要納稅；若領取他國退休金 ，社安金亦將減少。

再者，社安局一般來說無法對居住在亞塞拜然、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等七國的公民支付社安金，必須滿足並同意限制付款條件才能收款；若不符條件，款項將扣留至移居到可領取社安金的國家為止。

若長居在古巴 、北韓，由於受美國制裁的關係被財政部完全禁止支付社安金，需搬離後才可領取；若不具美國公民身分，則居住在古巴、北韓期間的社安金將不會保留。