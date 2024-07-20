無證移民在美長期繳稅 臨老卻沒退休福利
丕優研究中心(Pew Research Center)報告指出，在美無證移民人數在2021年為約1050萬人，很多人長期繳稅，卻沒有資格領取社會福利，或接受聯邦醫療保險(Medicare)；瀕臨退休年紀但沒存款，很多人選擇繼續工作到體力不堪負荷，另些人仰賴家族裡年輕人扶養，還有些人打算回歸祖國。
華爾街日報(WSJ)13日報導，大部分無證移民在美居住多年甚至數十年，青壯中年都在此度過、買房子、生養小孩。
很多無證移民非法打工，有人則在合法產業找到工作；後者經常使用偽造的文件或借來的身分，一般繳錢給社會福利計畫，支付聯邦醫療保險的稅金。
紐約智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)指出，2022年，這些生活在美國的無證客年紀已達65歲或者更高者約9萬9000人，而且，假如無證移民人口持續增加，這個數字未來幾年還會增加。
社會安全局(Social Security Administration)2010年做過研究，指出無證移民貢獻給社安系統的淨值約120億元，但法律禁止他們由社安計畫領取福利，加州、科羅拉多及伊利諾州則提供聯邦醫療濟助(Medicaid)或其他健康照護，給老年低收入無證移民。
移民倡議人士主張，在美工作、生活數十年的人，無論法律地位，理當在老年收到協助。
「國家西語裔高齡學會」(National Hispanic Council on Aging)總裁克魯茲(Yanira Cruz)指出，老年無證客把他們一生最好的歲月貢獻給國家、家庭，但沒有任何施政幫忙他們。
主張更嚴格管制移民的人說，非法居留在美的人即便支付社安金及其他稅捐，也沒資格領取公共福利，他們退休之前已由緊急福務、子女教育等，收到超出分所應得的福利。
保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)資深學者瑞克特(Robert Rector)表示，縱觀無證客的一生，他們收到的福利已高出所繳的稅金。
美國國家學院(U.S. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)2017年報告指出，第一代來美移民讓政府支出的要大於本地出生的人；他們往往收入較少因此繳稅也不多，同時生更多子女，使用各州及地方資源如公共教育，但移民子女名列對國家經濟貢獻最大，部分原因在繳稅更多、生小孩較少。
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