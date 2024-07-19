當年賤價收購 田州博館歸還墨西哥文物

田納西州「帕特農神廟博物館」展出前哥倫布時期的墨西哥古文物。（美聯社）

田納西州 一間小型博物館 ，因為在上世紀有人賤價收購一批墨西哥 古文物，後捐贈給博物館收藏，如今館方決定物歸原主，送回墨西哥展覽、進行研究。

根據美聯社報導，邦妮．西摩(Bonnie Seymour)兩年前來到納許維爾(Nashville)擔任「帕特農神廟博物館」(Parthenon museum)登記員兼助理策展人，無意間發現館內255件「前哥倫布時期」(Pre-Columbian)墨西哥古文物並非館方原本收藏，而且來歷不明，於是萌生一個想法：「就是要物歸原主，將這批古物送回原本的家。」

為達成目標，西摩策畫一場名為「物歸原主及其影響」(Repatriation and Its Impact)的展覽，意外發現古物來源竟與避稅有關。

時間回到上世紀60年代，蒙哥馬利(Rich Montgomery)的父親是俄勒岡州一名醫生，他和朋友突發奇想，打算以捐贈文物的名目達到避稅目的，並派遣蒙哥馬利前往墨西哥收購文物。

由於蒙哥馬利之前曾在墨西哥念書，知道當地有一種裝飾陶俑「科利馬犬」(Colima dogs)，於是一行人開車南下直驅科利馬州，大肆收購「科利馬犬」、雕像與陶笛等物品，他說：「我們到處打聽，只要有人願意賣，我們就會買。」

由於當地農民將這類陶器當成毫無價值的垃圾，於是紛紛以每件1墨西哥比索代價，賤賣給蒙哥馬利，他說：「當我們離開墨西哥時，我們向墨西哥當局展示，但那些人根本不關心。」

不過墨西哥駐亞特蘭大總領事里昂(Javier Diaz de Leon)指出，其實當年墨西哥政府已立法禁止古文物出境，只是沒有落實執法，而且近年來隨著文物保存意識提高，讓文物物歸原主愈來愈受重視：「世界各地不斷有人自動找上門，坦承文物在他們手中，並自認不應該霸占文物而是還給墨西哥人。」