全球唯一綠骨恐龍化石「齧塔莉」 將在洛城展出

洛杉磯郡自然歷史博物館將在今年秋季展出全球唯一骨骼呈現綠色的恐龍化石。（美聯社）

洛杉磯郡自然歷史博物館 (Natural History Museum of Los Angeles County)將在今年秋季展出一具獨一無二、75呎長的恐龍 化石，它不僅是蜥腳下目(Sauropod)新的成員，也是世上唯一骨骼呈現綠色的恐龍化石。

美聯社報導，該館恐龍研究所所長恰佩(Luis M. Chiappe)的研究團隊於2007年在猶他州的荒地發現了這些化石。西方健康科學大學(Western University of Health Sciences)的解剖學家和古生物學家韋德爾(Matt Wedel)說，他讀研究所時就聽說有關綠色恐龍的傳聞，而在清理骨頭時，便發現它們「與我見過的任何其他東西都不一樣」。

化石通常是由二氧化矽或鐵礦物而呈現棕色或黑色，綠色化石非常罕見，因為綠鱗石(Celadonite)需在火山或熱液(hydrothermal)條件下形成，這種較嚴苛的環境通常會破壞埋藏其中的骨骼；要在5000萬至8000萬年前火山活動頻繁、溫度足夠時，綠鱗石才能形成並在石化過程中取代原先化石的組成礦物，最後顯現深色斑駁的橄欖綠。

洛郡自然歷史博物館上個月舉行公開投票 ，讓民眾命名這具近80呎長、館內最大的化石。選項包括維爾蒂(Verdi，源自拉丁文綠色)、橄欖(Olive)、艾斯美(Esme，西班牙語翡翠Esmeralda的縮寫)、鼠尾草(Sage)，最後卻是與顏色無關的「齧塔莉」(Gnatalie，Natalie諧音)拔得頭籌，因為挖掘過程中考古人員飽受成群蚊蟲(gnats)齧咬。

齧塔莉與梁龍屬(Diplodocus)相似，這種恐龍生活在1億5000萬年前的侏羅紀晚期，比生活在6600萬至6800萬年前的霸王龍(Tyrannosaurus rex)還要古老；同屬蜥腳下目的還有雷龍（Brontosaurus）和腕龍 （Brachiosaurus）等大型草食恐龍，這項發現將於明年發表在一篇科學論文中。