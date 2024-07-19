全球唯一綠骨恐龍化石「齧塔莉」 將在洛城展出
洛杉磯郡自然歷史博物館(Natural History Museum of Los Angeles County)將在今年秋季展出一具獨一無二、75呎長的恐龍化石，它不僅是蜥腳下目(Sauropod)新的成員，也是世上唯一骨骼呈現綠色的恐龍化石。
美聯社報導，該館恐龍研究所所長恰佩(Luis M. Chiappe)的研究團隊於2007年在猶他州的荒地發現了這些化石。西方健康科學大學(Western University of Health Sciences)的解剖學家和古生物學家韋德爾(Matt Wedel)說，他讀研究所時就聽說有關綠色恐龍的傳聞，而在清理骨頭時，便發現它們「與我見過的任何其他東西都不一樣」。
化石通常是由二氧化矽或鐵礦物而呈現棕色或黑色，綠色化石非常罕見，因為綠鱗石(Celadonite)需在火山或熱液(hydrothermal)條件下形成，這種較嚴苛的環境通常會破壞埋藏其中的骨骼；要在5000萬至8000萬年前火山活動頻繁、溫度足夠時，綠鱗石才能形成並在石化過程中取代原先化石的組成礦物，最後顯現深色斑駁的橄欖綠。
洛郡自然歷史博物館上個月舉行公開投票，讓民眾命名這具近80呎長、館內最大的化石。選項包括維爾蒂(Verdi，源自拉丁文綠色)、橄欖(Olive)、艾斯美(Esme，西班牙語翡翠Esmeralda的縮寫)、鼠尾草(Sage)，最後卻是與顏色無關的「齧塔莉」(Gnatalie，Natalie諧音)拔得頭籌，因為挖掘過程中考古人員飽受成群蚊蟲(gnats)齧咬。
齧塔莉與梁龍屬(Diplodocus)相似，這種恐龍生活在1億5000萬年前的侏羅紀晚期，比生活在6600萬至6800萬年前的霸王龍(Tyrannosaurus rex)還要古老；同屬蜥腳下目的還有雷龍（Brontosaurus）和腕龍 （Brachiosaurus）等大型草食恐龍，這項發現將於明年發表在一篇科學論文中。
賓州私立天主教大學阿羅伊斯山學院(Mount Aloysius College)任教、研究蜥腳類恐龍的惠特洛克(John Whitlock)表示，有如此完整的骨架，能幫助填補其他比較不完整化石的空白之處，這令人十分興奮，「它非常巨大，確實增強了我們理解分類學多樣性以及解剖構造差異的能力。」
上一則
槍手手機內有川拜照片 曾搜尋民主黨全代會和川普活動日期
下一則
FB留言