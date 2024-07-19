猛獁象化石首次找到染色體 有助重建滅絕物種基因組

藝術家呈現西伯利亞旁的弗蘭格爾島上，所住的最後一隻猛獁象。（路透）

科學家首度從西伯利亞出土的猛獁象（woolly mammoth）皮膚化石中找到染色體，有助排列滅絕物種的基因組，了解遠古生物的演化史。

研究人員2018年從西伯利亞東北部貝拉雅哥拉村（Belaya Gora ）附近挖掘到5.2萬年前的猛獁象化石，這隻猛獁象的基因染色體在當地冰凍的氣溫下，保存完好。

過去發現的無數古生物，基因結構大多數支離破碎，頂多含有數百個遺傳密碼組合，西伯利亞猛獁象的遺傳密碼組合卻多達數百萬，能夠讓科學家更真切地看出這種動物的遺傳密碼。

休士頓 貝勒醫學院分子與人類基因學教授艾登（Erez Lieberman Aiden）等人，將有關的研究報告發表於日前出刊的「細胞」期刊。他說，在此之前，化石的染色體從沒人發現過。

他的助理教授同事杜千科（ Olga Dudchenko）說，染色體保存完整的狀況，足以將這已滅絕動物的基因組重新排列出來，形同開創出嶄新且有極大潛力的領域。

加拿大 曼尼托巴大學環境與演化生理學教授康貝爾（ Kevin Campbell）說，某些細胞型態的去氧核醣核酸（DNA ）由清晰且特殊的三度空間結構鋪陳而成，可讓我們看出這類型細胞的特徵與特色。

生物死後，身體的細胞很快就分解，這個3D結構幾天內就消失，北極圈內的大型動物如猛獁象，即使在凍原裡分解較緩，DNA結構仍會破損，最後就看不出牠生理結構的特色來了。「不過，本研究首度說明，情況不是必然如此。」

也是報告作者的杜千科說，這隻猛獁象可能一死就經歷急凍、脫水、內部組織分解停頓、鎖定染色體等過程，「讓我們在五萬多年過後，還能讀懂其染色體結構。」

研究團隊將這化石染色體樣本比喻為一本書，書的封裝線已經掉了，因此好多頁已經脫落，幸好未被吹走，「還在完整的一堆書頁」當中，就像還沒裝釘之前。他們推測，這隻猛獁象有28對染色體，和現代象一樣。