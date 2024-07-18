夏日戲水不生悲 救生員勸告：千萬別獨自游泳

確保孩子學會游泳至關重要。（路透）

酷暑將至，大人小孩紛紛到海邊或自家泳池戲水消暑。專家建議，兒童戲水前，應具備游泳能力並被告知安全規則，避免憾事發生。

美聯社報導，聯邦疾病防治中心 (CDC )指出，溺水致死是1至4歲兒童主要死因以及5至14歲兒童第二死因。保護兒童的非營利組織「Safe Kids Worldwide」代表卡頓(Gary Karton)也指出，2021年，在美國發生973名19歲以下兒童溺死意外，6500名因差點溺死而就醫。

匹茲堡兒童醫院則表示，溺死幾乎都發生在夏季，特別是7月。佛羅里達州 棕櫚灘郡(Palm Beach County)救生員巴尼克爾(Daniel Barnickel)則勸告，「千萬不要單獨游泳。」

專家建議游泳前要確保兒童了解水深，避免他們跳水至淺水水域而受傷。（歐新社）

後院游泳池最重要的安全設施是設置障礙，例如安全圍欄，以防止孩子在無人看管下進入。美國紅十字會指出，許多在家中溺水的兒童，通常是沒人預期他們會進入水中的時候。因此，確保孩子學會游泳至關重要，美國各地的紅十字會都有開設游泳課程教導兒童游泳。

一旦發現小孩不見了，記得把握每一分鐘，安全專家建議，首先查看水域，另外，家中也應準備適當的設備，包括可以扔進水中讓孩子抓住的物品、求救的手機、救生衣與急救包。「Safe Kids Worldwide」建議，所有兒童應該學會跳入或踏入水深超過頭頂的水中，並能安全回到水面，同時還要學會漂浮或踩水。

該組織也建議，多名成人與兒童在游泳池、海灘或湖邊時，應選定一名守護者隨時注意兒童的安全。另外，教育孩子遠離游泳池排水口或吸水裝置，因為這些設備可能會捲入泳客的頭髮或肢體。

同時，應結伴游泳或在有救生員水域內游泳。巴尼克爾表示，「不要高估自己的能力，要瞭解自己的極限。」戲水時最佳做法是讓兒童一直在成人近距離範圍內，並教育兒童接近水域前必須徵得大人同意。專家還建議要確保兒童了解水深，避免他們跳水至淺水水域而受傷。

另外，海洋或湖泊等開放水域與後院游泳池極為不同，兒童必須知道在海洋與湖泊的能見度可能有限，而且水底可能不平坦，「年復一年在南佛羅里達被離岸流奪去生命的人數，超過所有其他氣象災害的總和，」巴尼克爾說。