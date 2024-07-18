未穿救生衣又無人監督 華州少年游湖溺死 家屬獲賠1500萬

華盛頓州一名少年2022年7月安德森島參加夏令營時，到弗羅倫斯湖游泳溺死，鎮政府以1500萬元與家屬和解官司。（取自gofundme網站）

華盛頓州 13歲少年麥卡欽（Darrell 'DJ' McCutcheon, Jr.）2022年7月參加夏令營時，未穿救生衣又無人監督，在安德森島（Anderson Island）上的弗羅倫斯湖(Florence Lake)游泳溺死，家屬提告後，鎮政府4月底決定以1500萬元和解官司。

皮爾斯郡法院(Pierce County Court)檔案顯示，兩年前的7月15日，麥卡欽從湖面消失。夏令營管理人員讓他和其他少年到附近的湖游泳，而管理員則去接駁船停靠站接新一批夏令營學員和營區另一名員工。從未在開放水域游泳的麥卡欽沒有救生衣，在水下六分鐘後才被路人看到、拖上岸，並立即人工搶救。經直升機送醫急救後，當天死亡。

當時在沙灘上散步的羅伯慈（Earnest Roberts）跳進湖裡游過去時，看到麥卡欽已沉入水裡10呎，把他拉上水面，拖到岸上急救。羅伯慈告訴法院，「如果夏令營主辦人按規定適當監督.....這名少年不會喪生。」

死者母親塔米西亞（Tamicia）和達瑞．麥卡欽（ Darrell McCutcheon Sr.）夫婦到法院提告，指控主辦的鎮政府「怠忽職守」，原告律師若森（Brett Rosen）說，「對他們來講，最重要的是類似不幸事件絕對不要發生在其他孩子身上。」

史蒂拉坎（Steilacoom）鎮的鎮長拉弗里斯（Paul Loveless）和律師昆恩（Amanda Kuehn）對和解案不願表示意見，說司法程序還在進行，因為「最終結案文書」還沒送出。

今年元月，被告方說，死者父母已簽具棄權承諾書，接受參加夏令營可能的風險，包括活動中或在附近水域可能受傷或死亡，以此為由，請法院駁回這樁死亡求償官司。

但原告律師說，這份棄權書所有內容，完全沒提到把學員帶到開放水域的情況。此外，營區工作人員分兩批接新學員，讓另一批留在水面的決定，違反鎮方員工的訓練守則，後者規定營區學員「在整個夏令營活動期間，都必須有至少一名員工監督。」

若森說，勝訴的家長打算用和解金成立提升夏令營安全的非營利組織，並以兒子的名義設立獎學金。