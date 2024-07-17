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竊取長者個資開假帳戶 華裔銀行員盜領210萬

編譯俞仲慈／綜合報導
克利夫蘭一名華裔銀行員竊取數名客戶個資，其中包括許多年長者，開立網路銀行帳戶，然後冒名提款，累計盜領金額高達210萬元，被檢方以多項罪名起訴。(路透)
克利夫蘭一名華裔銀行員竊取數名客戶個資，其中包括許多年長者，開立網路銀行帳戶，然後冒名提款，累計盜領金額高達210萬元，被檢方以多項罪名起訴。(路透)

俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)一名華裔銀行員竊取數名客戶個資，其中包括許多年長者，開立網路銀行帳戶，然後冒名提款，累計盜領金額高達210萬元，被檢方以多項罪名起訴，不過被告出庭時仍堅持無罪。

克利夫蘭當地媒體cleveland.com報導，來自伊利諾州溫菲爾德(Winfield)、現年34歲的中國籍男子曹岳(Yue Cao，音譯)，在2015年6月至2022年6月曾在克利夫蘭某家地區性銀行擔任模組定向分析師(qualitative modeling analyst)。

根據起訴書顯示，曹岳因為熟悉金融操作，利用職務之便，搜尋銀行客戶資料，尋找尚未在網路銀行註冊的客戶，鎖定為作案目標。

調查人員發現，曹岳在2022年5月至2023年4月間，非法取得五名客戶個資後，在客戶不知情的情況下，冒用被害人名義開立網路銀行帳戶，但檢方的起訴書並未公開涉案銀行名稱。

隨後曹岳又利用一名已於2020年去世男子的名義，從被害人網路銀行帳戶盜領存款，再匯款至個人在其他金融機構的帳戶，累計不法所得高達210萬元。

案件曝光後，檢方以銀行欺詐罪、嚴重身分盜竊罪以及從事犯罪所得財產貨幣交易罪等多達17項罪名，正式起訴曹岳。

不過報導指稱，曹岳11日在克利夫蘭聯邦法院出庭時，仍堅持不認罪，甚至當庭聲淚俱下，透過翻譯人員捍衛個人清白：「我是無辜的。」

隨後承審法官謝伯德(Reuben Sheperd)下令以2萬元保釋金，讓曹岳交保候傳。

克利夫蘭聯邦法院。(路透)
克利夫蘭聯邦法院。(路透)

俄亥俄州 華裔 伊利諾州

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