銀行帳戶、電話號碼同時被盜 財經記者損失1.9萬

SIM卡交換攻擊侵入商店、銀行或信用卡帳戶，甚至盜取被害人的電話號碼；這讓電話或簡訊都發給駭客，而非受害者。(美聯社)

美聯社財經記者法帝瑪‧胡桑(Fatima Hussein)以自身經驗闡述，比銀行帳戶被盜領更慘的是電話號碼也被竊走，而這類身分盜竊「SIM卡交換攻擊」(SIM swap attack)詐騙案件與日俱增。

胡桑今年5月被通知無法撥打電話或發簡訊，當她連接家用無線網路連線檢查電郵時，赫然發現有通知稱2萬元從她的簽帳卡轉進Discover Bank陌生帳戶。

胡桑阻止轉帳並通報手機電話出問題，但這只是噩夢開端；幾天後，還是有人設法將1萬9000元從她的簽帳卡轉進同一個奇怪帳戶。

新聯邦法規已針對「SIM卡交換攻擊」訂定防止轉出挾持(port-out hijack)的預防機制，但不清楚嚇阻犯罪的成效有多大。

SIM卡交換攻擊侵入商店、銀行或信用卡 帳戶，甚至盜取被害人的電話號碼；這讓電話或簡訊都發給駭客 ，而非受害者。

當真正的使用者喪失存取自身電話的權力時，過往設下的雙重認證等保全帳號措施，可能被反用來對付受害者；例如銀行發送的簡訊驗證碼，形同無效。

即使是熟悉相關科技的人，或遵守每一項保護身分個資的建議，這種情況仍可能發生。

專家表示，這些騙局只會愈來愈多且更複雜。

胡桑並非科技專家，但是一名受過法學教育的記者，專門報導財經新聞。

由於胡桑的線上工作性質，她深諳維持線上安全的所有方法，她擅用多重身分認證更改密碼，登出不常使用的應用程式，並不在網路上留存個資，但仍遭受網攻，且必須花費許多時間和精力才索回錢財和電話號碼掌控權。

聯邦調查局(FBI )網路犯罪投訴中心(IC3)報告指出，自2018年到2021年，SIM卡交換攻擊投訴增逾400%，累計161宗案件，被害人損失金額逾6800萬元。

另外，民眾向聯邦通訊委員會(FCC)提出的相關犯罪數量增一倍，從2020年的275宗，增至2023年的550宗。

網安企業「SocialProof Security」執行長瑞秋‧托貝克(Rachel Tobac)表示，實際犯罪情事可能更高許多，因為大多數身分盜竊事件都未通報。