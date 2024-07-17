我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

勿用同組密碼…養成3習慣預防SIM卡劫持

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦調查局「網路犯罪投訴中心」指出，從2018年到2021年間，SIM卡交換投訴案例增加了400%以上，相關個人損失估計超過6800萬元。(美聯社)
聯邦調查局「網路犯罪投訴中心」指出，從2018年到2021年間，SIM卡交換投訴案例增加了400%以上，相關個人損失估計超過6800萬元。(美聯社)

SIM卡交換(SIM Swapping，又稱SIM卡劫持)手法日益猖獗，任何雖然一些保護措施(如雙重認證簡訊)可以幫助阻擋不肖分子，專家仍表示這些攻擊手法只會增加並且變得更加精密，為避免中招必須建立以下幾個良好習慣。

美聯社報導，聯邦調查局(FBI)「網路犯罪投訴中心」(Internet Crime Complaint Center)報告指出從2018年到2021年，SIM卡交換投訴案例增加了400%以上，相關個人損失估計超過6800萬元。資安公司SocialProof Security執行長托貝克(Rachel Tobac)表示現實案例可能比報告多得多，因為大多數身分盜竊都未通報。

SIM卡交換的手法是透過資料外洩、暗網購買、網路釣魚等方式取得電話號碼、地址、生日和社會安全碼等個資，冒充受害者聯繫電信商，謊稱手機或SIM卡損壞、遺失，要求攜碼到另一張SIM卡上。一旦成功，罪犯便能使用該號碼接收簡訊或電話以驗證帳戶。

資安專家提出以下幾步避免中招。首先是改變密碼設定的習慣，勿在多個平台上使用相同帳戶密碼，否則駭客便能輕易「一石多鳥」全數侵入；若無法記住大量不同帳密，可以使用密碼管理器。設定密碼時最好也使用包含字母、數字、符號且長度足夠的強密碼。

第二招則是非簡訊的雙重認證方式，避免SIM卡交換後被對方使用簡訊認證，其他認證如生物辨識、身分驗證器APP(Authenticator)皆更難破解。美國電話電報公司(AT&T)也建議民眾可聯絡電信業者，設定帳戶重大變更(如攜碼)時需提供的唯一密碼。

最後一招則是提防網路釣魚，尤其是工作環境中的陷阱，犯罪分子會利用電郵或簡訊誘騙提供個資和財務資訊。資安公司Proofpoint年度網路釣魚報告指出全球大多數資料外洩主因仍是人為失誤。

若真的不幸中招，美國所有主要電信業者均設有SIM卡詐欺投訴頁面，也可向聯邦貿易委員會(FTC)、網路犯罪投訴中心提出投訴。若是信用卡卡碼被盜，盡速通知發卡行您的帳戶出現可疑活動，也可透過Equifax等信用機構凍結帳戶。

SIM卡交換的手法是透過資料外洩、暗網購買、網路釣魚等方式取得電話號碼、地址、生...
SIM卡交換的手法是透過資料外洩、暗網購買、網路釣魚等方式取得電話號碼、地址、生日和社會安全碼等個資，冒充受害者聯繫電信商，謊稱手機或SIM卡損壞、遺失，要求攜碼到另一張SIM卡上。一旦成功，罪犯便能使用該號碼接收簡訊或電話以驗證帳戶。(美聯社)

釣魚 資安 AT&T

上一則

竊取長者個資開假帳戶 華裔銀行員盜領210萬

下一則

2021年9月18日以前社安開戶者 須更新為Login.gov才享線上服務

延伸閱讀

畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩

畫家方書久遇詐騙電話 憂個資外洩
假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站

假冒市府收停車罰款盜個資 布碌崙地檢查封11網站
卓榮泰以個資催生的跳躍邏輯

卓榮泰以個資催生的跳躍邏輯
政黨蒐集政治個資 應先獲准

政黨蒐集政治個資 應先獲准

熱門新聞

加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

2024-07-10 02:00
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
50歲的退休水牛城鎮消防局長康培拉托雷(中)在川普集會中遇害。(取自康培拉托雷臉書)

50歲退休義消 為保護妻女在川普集會中彈身亡

2024-07-14 17:10
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

2024-07-12 13:10
前總統川普在賓州造勢集會遇襲。(截自X@Elon Musk)

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

2024-07-13 19:05

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」