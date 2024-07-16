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搭郵輪怕暈船？ 老船長教訂房祕訣 睡得更安穩

編譯周靜芝／綜合報導
位於遊輪上層甲板，擁有陽台或窗景的船艙雖然風景絕佳，但位置遠離船身重心，較容易搖晃，其實並不適合會暈船的旅客。(歐新社)
位於遊輪上層甲板，擁有陽台或窗景的船艙雖然風景絕佳，但位置遠離船身重心，較容易搖晃，其實並不適合會暈船的旅客。(歐新社)

搭郵輪旅行如何避免暈船？一名擁有20年經驗的郵輪船長分享了一個讓人意想不到的小訣竅。

旅遊與休閒雜誌(Travel + Leisure)報導，船長堅佐(Alessandro Genzo)指出，在預訂房間時要掌握竅門，因為船上不同的位置對睡眠有很大的影響。

堅佐曾就讀於歐洲一所歷史悠久的海事學院並在義大利海軍服役，他說，如果訂得到的話，位於較低層甲板、靠近船身中央的艙房是最好的選擇。

郵輪網站Eat Sleep Cruise創辦人布科羅(Don Bucolo)也指出，郵輪上最令人垂涎的空間是船身的中央，也就是在船頭至船尾的中間位置。他說，在這個位置的旅客不太可能感受到海面的波動，擔心會暈船的人應優先考慮預訂船身中央、中層甲板的艙房。

他提醒說，這個位置除了價格稍貴，也是最搶手的，建議至少提前6至8個月預訂，確保能選到最好的艙房。

但是堅佐同時表示，對一些行動不便的人來說，船身中央是最難抵達的地方。他建議找個靠近電梯的艙房來解決這個問題。

搭遊輪旅行如何避免暈船？一名擁有20年經驗的遊輪船長建議，位於較低層甲板、靠近船...
搭遊輪旅行如何避免暈船？一名擁有20年經驗的遊輪船長建議，位於較低層甲板、靠近船身中央的艙房是最好的選擇。(路透)

澳洲旅行社Complex Travel Group創辦人特里姆(Mark Trim)也建議，如果擔心晚上睡不好，最好遠離酒吧與娛樂設施。他說，可先查看甲板平面圖，包括艙房的下方，更重要的是艙房的上方是否有酒吧、劇院或餐廳？這些地方可能在深夜造成噪音干擾。

特里姆強調，在艙房裡聽到椅子移動的聲音，以及夜總會或娛樂場所發出雷鳴般的低音，都會令人感到非常沮喪；最理想的情況是，查看郵輪的3D空間圖並提前發現這些潛在的問題。

最後，為獲得最佳視野，幾位專家都建議選擇有陽台或露台的艙房，尤其是第一次搭乘郵輪的旅客。布科羅說，建議選擇面向船尾的陽台，這些艙房往往有更大的內部空間；但最大的亮點是向外的超大陽台，可一覽整座郵輪。

特里姆表示，對於郵輪旅遊新手來說，最好從陽台房開始，然後再看沒有窗戶可打開的感覺如何；對於不介意沒有景觀的人來說，內艙房也是不錯的選擇，不會碰上日落，可避免陽光從窗簾周圍照射進來。

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