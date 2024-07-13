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巴爾的摩推動11月公投 新生兒家庭千元補助

編譯莊瑞萌／綜合報導
公投發起人、高中數學老師高登(Nate Golden)希望透過此舉讓外界更重視兒童貧窮的嚴重性。(美聯社)
公投發起人、高中數學老師高登(Nate Golden)希望透過此舉讓外界更重視兒童貧窮的嚴重性。(美聯社)

巴爾的摩公民團體正推動一項公投，針對該市新生兒家庭給予1000元補助，發起單位認為，雖然補助金額不多，但希望透過此舉讓外界更重視兒童貧窮的嚴重性。

美聯社報導，這項連署公投是由一群老師發起，目前已達到法定1萬人連署門檻，將在11月進行投票。歐洲與亞洲國家已嘗試過提供更多的現金補助，但目的在於鼓勵多生孩子，而不是解決兒童貧困問題。

發起單位表示，要幫助家庭擺脫貧困，國家需要進行更多體制變革，但給予新生兒家庭適度的經濟支持是重要的第一步。推動這項公投的馬里蘭州兒童聯盟(Maryland Child Alliance)發起人、高中數學老師高登(Nate Golden)說，「如果經費有限，如何能獲得最大效益？研究顯示，就在出生時期。這可能會影響孩子一生。」

普查資料發現，31%的巴爾的摩學齡兒童處於貧困，全國貧窮兒童比率在2022年為12%。對於貧困民眾來說，改善經濟狀況的難度極大，尤其是有色人種。研究顯示，多數出生在最低收入階層的孩子，終其一生會困在相同的社會經濟地位。對此，高登表示，「我們必須先解決這些根本需求，接著才能讓孩子專注學習。」

支持發放補助的團體指出，巴爾的摩每年約有7000名新生兒，因此該計畫每年約需700萬元，占該市年度業務預算0.16%。通過後，資金分配將由巴爾的摩市議會決定。

約翰霍普金斯大學凱瑞商學院副教授德帕斯瓜萊(Christina DePasquale)認為，由於支出金額相對較小，不設收入門檻而採用普發作法有其道理，她說，「這值得一試，因為可以讓人們開始思考這個問題。」

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)在競選時承諾幫助該州最年幼、最弱勢的居民。他在成為馬州首位非裔州長前，曾經領導全國最大的扶貧組織之一。今年他簽署法案，將給予在貧困兒童集中地區服務的社區組織補助。

巴爾的摩將在今年11月大選時進行公投，表決是否給予該市每個新生兒家庭1000元補...
巴爾的摩將在今年11月大選時進行公投，表決是否給予該市每個新生兒家庭1000元補助。(路透)

公投 馬里蘭州 低收入

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