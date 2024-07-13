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廠商行銷「8個月大 騎平衡車」學者驚訝

編譯莊瑞萌／綜合報導
廠商標榜8個月大就可使用平衡車，學者對此感到驚訝。圖為幼童正在練習平衡車。(美聯社)
廠商標榜8個月大就可使用平衡車，學者對此感到驚訝。圖為幼童正在練習平衡車。(美聯社)

愈來愈多兒童在學騎腳踏車之前開始練習平衡車(balance bike)；究竟多大年紀可以開始接觸平衡車，專家建議，應視兒童發展程度而定，與其鎖定幾歲，不如觀察不同孩子在不同時間的動作發展。

平衡車外型看起來像沒有踏板的小型自行車，可調節高度的座椅可以讓孩子的雙腳觸地，以雙腳滑動讓平衡車前進；部分款式還搭配有可拆卸的踏板，讓孩子當作第一輛腳踏車來使用。

美聯社報導，由於目前有部分廠商標榜8個月大就可使用平衡車，對此，明州梅克勒斯特學院(Macalester College)人類發展系教授潘茲拉(Annie Pezalla)認為，8個月這個時間點讓她「感到驚訝」，但背後的邏輯應是負責身體協調的小腦在6到8個月時已經歷明顯成長。不過她仍表示，與其鎖定幾歲，不如觀察不同孩子在不同時間達到的里程碑，例如能否自己抬頭以及扶住東西時邁出幾步，時間點約落在9到18個月之間。

葡萄牙聖塔倫理工大學(Santarém Polytechnic University)運動科學系教授梅爾塞(Cristiana Mercê)也指出，研究顯示從平衡車開始著手的益處多多，因為將來孩子學會騎腳踏車所需時間較短，而且比使用輔助輪的孩子早兩年。她說，搭配輔助輪的腳踏車，對於大多數幼童來說過於龐大，平衡車提供了輔助輪無法提供的多種行為探索機會，例如雙腳推進、單腳推進以及不踩踏板滑行前進。

美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)的單車指引並未特別列出適用年齡，僅表示多數兒童在4至7歲便會學會騎車。不過，該指引仍清楚警告不要為孩子購買較大的自行車以便「長大後使用」。

潘茲拉指出，轉換到腳踏車的過程會自然發生，幾乎不需要指導。一開始孩子會跨坐並用平衡車步行，然後坐著並步行到最後跑步、坐著以及滑行前進，之後滑行與踩踏之間的差距會微乎其微，及早學會這些運動技能不僅能學到一種外出的方法，還能帶來其他好處。她說，「這種獨立與自信心是其他方式無法提供的。」她說道，「我認為教會孩子早點學會騎自行車有許多好處，不僅能提升他們的協調和平衡感，還能增強自信心與自主能力。」

明州

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