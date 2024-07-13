每年2萬死 美兒童死亡率 居17富國之冠

有幾個因素導致美國嬰兒的高死亡率，首先是嬰兒猝死症候群(SIDS)發生率相對較高，每年約有 2500名嬰兒死於此症。(路透)

最新研究指出，美國嬰兒及兒童死亡率是全球發達國家之冠，每年有2萬名嬰兒及兒童死亡。

美國醫學會兒科雜誌(JAMA Pediatrics) 7月1日發布的研究統計，計算了從1999年至2019 年，全球17個最富裕國家的嬰兒及兒童死亡率，結果美國高達千分之5.56，遠超國其他已開發國家，其次是北鄰加拿大的千分之4.39，英國千分之4.03、法國千分3.7、荷蘭千分之3.45，最低是日本的千分之1.74。

負責研究的維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)醫學院家庭醫學教授伍爾夫(Steven Woolf)悲觀的認為，美國兒童活到20歲的機率正在下降。

他指出，美國每年死亡的2萬名嬰兒及兒童裡，一半以上在1歲以下，北美原住民 及非裔嬰兒的死亡率尤其高。

伍爾夫指出，有幾個因素導致美國嬰兒的高死亡率，首先是嬰兒猝死症候群(SIDS)發生率相對較高，每年約有2500名嬰兒死於此症；另外嬰兒的兇殺率也相對較高，當中包括虐待或疏忽照顧，受到劇烈搖晃或管教等致命原因。

至於兒童早夭主要是涉及四個因素︰車禍、槍枝、自殺及毒品 。

與其他國家相比，美國的交通更加依賴汽車，導致更多兒童在車禍中死亡；槍支致死也是主要死亡原因，其中大部分是死於他殺。伍爾夫說，美國個人擁槍率之高是其他國家難以想像的。

青少年和年輕人的自殺死亡人數也在上升，從2007年到2021年，美國10至24歲人口的自殺人數增加了62%。

鴉片類藥物的流行也導致兒童死亡率相對較高，去年一項研究顯示，2013 年至 2021 年間，芬太尼導致的兒童死亡人數增加了30倍以上。伍爾夫說，比對其他國家，美國對毒品的監管文化明顯存在差異，導致危險藥物更加普遍及容易獲得。