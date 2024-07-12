49年前槍殺2聯邦探員 斐提爾申請假釋再被拒

爭取釋放裴提爾的網路海報。(取材自X平台)

原住民 活動人士連納德．斐提爾(Leonard Peltier)，自49年前在南達科他州殺害兩名聯邦調查局(FBI )探員被定罪後，大半輩子都在監獄中度過，日前的假釋申請再遭拒絕。

斐提爾是因在1975年6月26日於南達科他州的松嶺保留區(Pine Ridge Reservation)與FBI對峙時，導致聯邦探員威廉斯（Ron Williams）和科勒爾(Jack Coler)中彈身亡，並在1977年以兩項一級謀殺被定罪 ，被判終身監禁，雖然辯方聲稱證據是偽造的。

斐提爾的律師、前聯邦法官夏普 (Kevin Sharp)誓言要為他上訴；夏普聲稱，斐提爾是被錯誤定罪，且這位現年已高齡79歲的老人，健康狀況每況愈下。

夏普在聲明中指出：「這項決定讓美國錯失了政府終於承認聯邦調查局不當行為的機會，並針對聯邦政府在1970年代的行動和政策影響，向印地安原住民表態。」

裴提爾積極參與「美國印第安人運動」（American Indian Movement ，簡稱AIM），後者是1960年代源於明尼亞波里斯的地方組織，挑戰警察殘暴和歧視原住民等問題，很快就擴大成為全國運動。

AIM在1973年占領松嶺保留區的傷膝村（village of Wounded Knee)，與聯邦探員對峙71天。到了1975年6月26日，聯邦探員抵達松嶺準備執行逮捕令，探員科勒爾和威廉斯在槍戰中受傷，接著在近距離頭部中彈遇害。裴提爾因此案被定罪。

原民倡議組織「NDN行動聯盟」(NDN Collective)執行長蒂爾森(Nick Tilsen)表示：「他們對待連納德的方法，就是這國家在歷史上對待原住民的方式。所以世界各地的原住民和受壓迫的民眾，都能在斐提爾身上，看到他們自己的影子；儘管今天是令人悲傷的一天，但我們不會停止奮鬥。」