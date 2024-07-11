我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

打3份工賺5.5萬難餬口 單親媽「收入高」沒資格領福利

編譯廖振堯／綜合報導
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)
許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

麻州一名育有兩子的單親媽媽莎拉(Sarah，化名)為了維持生計，除了正職外還兼差兩份工作，去年收入也達到約5萬5千元，不過生活依然捉襟見肘，因為她是所謂的「ALICE」，也就是「有工作但資產有限、收入受限」的人(Asset Limited, Income Constrained, Employed)，這類人群收入雖在貧窮線以上，但因無法申請救濟而財務窘迫。

商業內幕(Business Insider)報導，莎拉說她已盡一切努力為家人賺取收入，包括去年每個星期都上一次夜班，但每個月都很難確保支付所有帳單，包括房租、車貸、汽車保險和食物。付完帳單後錢便所剩無幾，儲蓄永遠不夠，更不用說應急金，甚至沒辦法帶孩子去好一點的餐廳。

莎拉表示無論是精神還是肉體上，這都使人沮喪且精疲力盡。「我一直睡在沙發上，靠食物救濟站和各種創意手段生存——比如利用朋友的商店折扣、幾乎只穿二手衣物。」

莎拉知道有幾個政府福利計畫能幫助這種情況，但問題是她「收入太高」，反而沒資格申請。莎拉說她之前還能參加俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)、「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」(WIC)，現在已經不符資格；她的收入也超過獲得麻州健保(MassHealth)補助款的稅前年收入上限3萬4341元。

莎拉仍然有資格參加代金券(Voucher)住房援助計畫，補貼她的部分租金，但月收入仍需撥出約40%來繳租金；而且她已經接近失去資格的危險邊緣，同樣是因為她的收入太高。她也申請了多個可負擔住房項目，不過大多數項目的候補時間長達五到十年。

四口之家的聯邦貧窮線為年收入3萬1200元，單身人口則為1萬5060元。根據非營利組織「聯合勸募」(United Way)，2021年約29%的民眾屬於ALICE，另有13%民眾在貧困線之下。

食物救濟站幫助民眾渡過難關。圖為人群在麻州雀爾西的救濟站排隊等待領取食物和玩具。...
食物救濟站幫助民眾渡過難關。圖為人群在麻州雀爾西的救濟站排隊等待領取食物和玩具。（路透）

租金 麻州 健保

上一則

無人機拍軍事設施 明州中國留學生認罪 最高判刑兩年

下一則

「這原因」經常導致殘障金申請遭拒 社安局移除過時工作

延伸閱讀

100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活
海水侵蝕威脅 麻州200萬元豪宅賤賣20萬元

海水侵蝕威脅 麻州200萬元豪宅賤賣20萬元
海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬

海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬
300幅台灣人微笑鋪滿法國外亞維儂 傳達島嶼幸福日常

300幅台灣人微笑鋪滿法國外亞維儂 傳達島嶼幸福日常

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利