加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

在加州 郊區常可看見一排排的住宅屋頂裝有太陽能板，該州致力實現清潔能源(clean energy)願景的同時，新挑戰也隨之而來，有時產出的太陽能源超過加州能處理的範圍，導致大量清潔能源被浪費。

這一現象被稱為「鴨子曲線」(duck curve)，其他州在提高太陽能產量時也可能遇到這一情況；鴨子肚子是一天中太陽能產出超過需求的時間，由於太陽能仰賴陽光，鴨子曲線通常在春季天氣晴朗的日子裡最為明顯，因為這段期間用電和開空調的人沒有那麼多。

加州郊區多數住宅屋頂都裝有太陽能板。(美聯社)

加州電力系統管理局(ISO)管理該州80%的電流，執行長曼澤(Elliot Mainzer)說明：「一年中的某些時期，尤其是春季期間，電力需求還不是很高的時候，我們有相當多太陽能電力生產，在某些情況下，我們的發電量實際上超過加州的實際用電量。」

在這樣的情況下，加州利用與西部其他地區的大量傳輸連接，輸出大量能源到美國西部的其他公共設施。

曼澤補充：「在某些極端情況下，我們實際上不得不限制和關閉能源。」

根據ISO的數據，近年來由於供過於求和所謂的壅塞(congestion，電力超過某些地區傳輸線路可承受能力)，再生能源縮減或被浪費的量激增。

今年目前為止，加州已經損失近260萬兆瓦時(MWh)的再生能源，其中大部分是太陽能，這些電量足夠供舊金山的所有家庭使用一年。

曼澤說，增加傳輸線路將有助於增加全州的電力流動，現在正提倡許可改革，以落實這一目標，「當創建一個新的太陽能項目或新的電池、新的風能項目或新的地熱能項目時，如果沒有輸送線路連接，將能源傳輸給客戶，這些發電基本上就是一座孤島，被滯留了。」

州長紐森 (Gavin Newsom)也一直在推動增加更多電池，以儲存多餘的能源，供用電高峰時間使用。

加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)的監管機構則採取更具爭議性的做法，大幅度削減給予尋求安裝太陽能板屋主的財務獎勵措施，這一舉措激怒了太陽能產業的許多人。

根據加州太陽能與儲能協會(CALSSA)的數據，與2022年同期相比，2024年第一季的住宅太陽能板安裝數量減少66%；自加州改變激勵措施以來，全州已流失1萬7000個綠能 工作機會。