我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

加州太陽能發電用不完 今年已浪費舊金山所有家庭1年用量

編譯徐薏茹／綜合報導
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)
加州太陽能發電量超過該州的實際用電量；圖為莫哈維沙漠中的大型太陽能發電廠。(路透)

加州郊區常可看見一排排的住宅屋頂裝有太陽能板，該州致力實現清潔能源(clean energy)願景的同時，新挑戰也隨之而來，有時產出的太陽能源超過加州能處理的範圍，導致大量清潔能源被浪費。

這一現象被稱為「鴨子曲線」(duck curve)，其他州在提高太陽能產量時也可能遇到這一情況；鴨子肚子是一天中太陽能產出超過需求的時間，由於太陽能仰賴陽光，鴨子曲線通常在春季天氣晴朗的日子裡最為明顯，因為這段期間用電和開空調的人沒有那麼多。

加州郊區多數住宅屋頂都裝有太陽能板。(美聯社)
加州郊區多數住宅屋頂都裝有太陽能板。(美聯社)

加州電力系統管理局(ISO)管理該州80%的電流，執行長曼澤(Elliot Mainzer)說明：「一年中的某些時期，尤其是春季期間，電力需求還不是很高的時候，我們有相當多太陽能電力生產，在某些情況下，我們的發電量實際上超過加州的實際用電量。」

在這樣的情況下，加州利用與西部其他地區的大量傳輸連接，輸出大量能源到美國西部的其他公共設施。

曼澤補充：「在某些極端情況下，我們實際上不得不限制和關閉能源。」

根據ISO的數據，近年來由於供過於求和所謂的壅塞(congestion，電力超過某些地區傳輸線路可承受能力)，再生能源縮減或被浪費的量激增。

今年目前為止，加州已經損失近260萬兆瓦時(MWh)的再生能源，其中大部分是太陽能，這些電量足夠供舊金山的所有家庭使用一年。

曼澤說，增加傳輸線路將有助於增加全州的電力流動，現在正提倡許可改革，以落實這一目標，「當創建一個新的太陽能項目或新的電池、新的風能項目或新的地熱能項目時，如果沒有輸送線路連接，將能源傳輸給客戶，這些發電基本上就是一座孤島，被滯留了。」

州長紐森(Gavin Newsom)也一直在推動增加更多電池，以儲存多餘的能源，供用電高峰時間使用。

加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)的監管機構則採取更具爭議性的做法，大幅度削減給予尋求安裝太陽能板屋主的財務獎勵措施，這一舉措激怒了太陽能產業的許多人。

根據加州太陽能與儲能協會(CALSSA)的數據，與2022年同期相比，2024年第一季的住宅太陽能板安裝數量減少66%；自加州改變激勵措施以來，全州已流失1萬7000個綠能工作機會。

加州 綠能 紐森

上一則

貝羅橫掃美國至少8死 天氣酷熱數百萬戶仍停電

下一則

佛州中部「天坑巷」 3郡地面塌陷逾2萬處

延伸閱讀

抗議者披麻戴孝 反對花旗銀行支持化石燃料項目

抗議者披麻戴孝 反對花旗銀行支持化石燃料項目
加州男酒吧結帳出現100%小費選項 網友批是店家花招

加州男酒吧結帳出現100%小費選項 網友批是店家花招
加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險

加州針灸日目標 納入聯邦醫療保險
100萬退休金 只夠加州12年生活

100萬退休金 只夠加州12年生活

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招