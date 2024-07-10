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酷暑高溫 老舊電網不堪負荷 冷氣難為無電之吹

編譯廖振堯／綜合報導
美國老舊電網是依過去氣候而設計，無法應付未來極端氣候。(歐新社)
美國老舊電網是依過去氣候而設計，無法應付未來極端氣候。(歐新社)

靠著空調冷氣，人類似乎能在酷暑抵禦高溫，然而隨著颶風、熱浪等極端天氣愈趨頻繁，空調的脆弱性也開始顯現：電網逐漸不堪負荷。

紐約曼哈頓一棟大樓，幾乎每扇窗戶外都掛著一台冷氣機。(路透)
紐約曼哈頓一棟大樓，幾乎每扇窗戶外都掛著一台冷氣機。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，隨著全球氣溫飆升和收入成長，空調的需求正爆炸式成長，預計到2050年全球空調需求將增加兩倍。問題是沒有電就無法使用空調，而許多電網正逼近崩潰。根據非營利研究組織氣候中心(Climate Central)報告，2000年至2023年間，美國80%的重大停電都是由肇因於天氣。

人人同時打開冷氣來避暑時，電網很容易在壓力下崩潰。(歐新社)
人人同時打開冷氣來避暑時，電網很容易在壓力下崩潰。(歐新社)

奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)機械工程教授韋伯(Michael Webber)表示，在美國的老舊電網是依據過去氣候而設計，不能應付未來的氣候。主要威脅是暴風雨，它會破壞傳輸線和電線桿；溫度亦產生影響，若氣溫過高，系統的工作效率就會降低。

韋伯說每個人同時開空調來避暑時，電網便會在壓力下崩潰，而這時如果剛好有熱浪來襲，那可能不僅僅是不舒適，而是致命情況。「天冷時停電人們可以多穿衣服、生火；天熱時只有一種方法可以冷卻，就是用電。」

喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)城市規畫與設計教授史東(Brian Stone Jr.)表示，2017年至2020年間，美國的重大停電(影響超過5萬人、時間至少一小時)次數增加了一倍，大部分發生在夏季，顯示電力系統沒有韌性。

如2020年8月加州熱浪期間空調需求激增，該州主要電網營運商被迫20年來首次輪流停電，數十萬戶家庭受影響；2021年，熱浪席捲太平洋西北地區，氣溫飆破百度，電力設備在高溫下損壞，也導致數萬人輪流停電。

史東等科學家研究一些美國都會區停電多日的衝擊，研究結果預估鳳凰城若在持續三到四天的高溫天氣中持續停電，該市一半的人口(近80萬人)將因高溫相關症狀需要住院治療，超過1萬3000人將會死亡。

高溫 熱浪 加州

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