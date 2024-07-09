非營利急救隊街頭搜尋中暑遊民 提供生理食鹽水滴注

遊民在遮陽棚下接受Circle The City提供的生理食鹽水滴注，緩解脫水症狀。(美聯社)

亞利桑納州鳳凰城所在的馬瑞科帕郡(Maricopa County)是全美最熱的都會區之一，氣溫經常飆破百度。該郡去年因高溫 熱死人數達到創紀錄的645人，其中遊民 占將近一半。現在非營利組織「Circle the City」的急救團隊主動出擊，在大街小巷搜尋中暑遊民，試圖挽救無法及時就醫的人們。

美聯社報導，急救團隊在乾涸的河床、悶熱的小巷、運河沿岸的遊民聚集地尋找中暑患者，通常約15%的人脫水程度已需要生理食鹽水滴注，這是該組織新推出的靜脈補液計畫。隊員之一的執業護士普埃布拉(Perla Puebla)表示，他們每天都出去尋找遊民們，為他們護理傷口，補充糖尿病、高血壓和抗生素等藥物。

普埃布拉的救援隊在公路高架橋下和附近找到遊民經常光顧的空地，沿著鐵絲網林立帳篷和簡陋棚屋，因為那裡靠近一個提供免費餐點設施。59歲的遊民漢德利(Alfred Handley)在那接受靜脈補液時表示這樣子比去醫院好得多，因為他在傳統診所和醫院受到的待遇很差。

非營利組織「Circle the City」的急救團隊主動出擊，在大街小巷搜尋中暑遊民，試圖挽救無法及時就醫的人們。(美聯社)

高溫天氣對於那些可能患有精神疾病或使用芬太尼(fentanyl)等鎮靜藥物的遊民來說更加致命，因為這些藥物使他們鈍於感知周遭環境；甲基安非他命(methamphetamine)等興奮劑則會導致脫水，增加致命風險。

在流動診所工作的醫生埃薩里(Matt Essary)稱Circle the City也考慮使用血液分析工具來檢測脫水造成的電解質失衡，但抽血的困難程度就能看出遊民們嚴重脫水，其他可能症狀包括頭痛、極度口渴、頭暈和口乾；還有很多人因意識不清倒臥在灼熱的人行道上而皮膚燒傷。

今年鳳凰城大都會 區的氣溫最高已達華氏115度，截至6月22日已確認六人因高溫死亡。鳳凰城班納醫療中心(Banner Medical Center)急診助理主任納朗(Aneesh Narang)醫師說中暑患者的數量每年都在上升。