我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

紐約入住庇護所老人迅速增加 2014-2022數量翻倍

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約市入住庇護所的65歲以上老人數量迅速增加，凸顯全美第一大城住房危機不為人知的另一面。(路透)
紐約市入住庇護所的65歲以上老人數量迅速增加，凸顯全美第一大城住房危機不為人知的另一面。(路透)

紐約市入住庇護所的65歲以上老人數量迅速增加，凸顯全美第一大城住房危機不為人知的另一面。

紐約時報報導，74歲退休人士柯克(Robert Kirk)在布魯克林(布碌崙，Brooklyn)租屋的女房東過世後，新房東不僅提高租金還驅逐房客，讓他無力以社安金承租其他公寓。

柯克如今住進布魯克林布朗斯維爾(Brownsville)一間酒店改建的庇護所，他的鄰居有因腿傷遭解雇69歲救護車司機、73歲巴拿馬籍退休泥水匠，以及一名78歲的日籍退休老人。

這些人是紐約市不斷增加的無家可歸老人，致力改善老人生活條件的非營利組織「LiveOn NY」6月底發布報告指出，2014年到2022年間，紐約市主要庇護系統中，65歲以上的單身成人數量增逾一倍，成長速度幾乎是庇護所中年輕單身成人數量的三倍。

截至2022年財年，約1700名65歲以上老人住在紐約的單身成人庇護所，八年前僅700人；年逾65歲的居民比率從5%增至8%。

LiveOn NY分析無家可歸者、住房廳數據並訪問房地產從業人員，結果發現不斷增加的無家可歸人數凸顯紐約市正面臨可負擔房危機中的另一場危機。

LiveOn NY表示，愈來愈多的紐約老人因失業、不承保的疾病或無家可歸而失去房產。該組織執行董事艾莉森‧尼克森(Allison Nickerson)受訪時說：「數十萬人得過且過，直到撐不下去。」

LiveOn NY表示，約31萬5000名紐約老人在等待購買聯邦政府為62歲以上長者建造的可負擔公寓名單之列，2016年的等候人數為23萬人，通常要等六年。

尼克森說：「當你高齡80歲還窩在沙發上排候補，根本無法再等七年或九年。」

紐約的整體可負擔房市處於半世紀以來最緊張的狀態，最廉價公寓的空屋率不到1%。

尼克森表示，許多無家可歸老人的身體硬朗，不符合入住療養院或輔助生活機構的資格而流落街頭。

紐約市約有十個專供老人入住的庇護所，其外觀看似廉價酒店，但居民普遍持助行器蹣跚進出。

紐時記者訪問多位年長的庇護所居民，他們說比較喜歡高齡庇護所，而非混齡庇護所。

高齡庇護所一房睡最多四人，但混齡庇護所一房可能睡到十人。

被分配到混齡庇護所的柯克抱怨，許多年輕室友喜歡在半夜看電視，讓他無法好好休息。

紐約市約有十個專供老人入住的庇護所，其外觀看似廉價酒店，但居民普遍持助行器蹣跚進...
紐約市約有十個專供老人入住的庇護所，其外觀看似廉價酒店，但居民普遍持助行器蹣跚進出。(歐新社)

庇護 紐約市 退休

上一則

非營利急救隊街頭搜尋中暑遊民 提供生理食鹽水滴注

下一則

4志願者「火星」生活 1年「重返地面」

延伸閱讀

租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元

租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元
宜家計畫開新店 進駐曼哈頓搶客

宜家計畫開新店 進駐曼哈頓搶客
ACC義工帶頭清掃社區 盼民眾跟進

ACC義工帶頭清掃社區 盼民眾跟進
貝克漢出賣貝嫂 結婚25年紀念日放閃

貝克漢出賣貝嫂 結婚25年紀念日放閃

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

2024-07-01 16:33
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

2024-07-04 18:44

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到