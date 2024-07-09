紐約入住庇護所老人迅速增加 2014-2022數量翻倍

紐約市入住庇護所的65歲以上老人數量迅速增加，凸顯全美第一大城住房危機不為人知的另一面。(路透)

紐約市 入住庇護 所的65歲以上老人數量迅速增加，凸顯全美第一大城住房危機不為人知的另一面。

紐約時報報導，74歲退休 人士柯克(Robert Kirk)在布魯克林(布碌崙，Brooklyn)租屋的女房東過世後，新房東不僅提高租金還驅逐房客，讓他無力以社安金承租其他公寓。

柯克如今住進布魯克林布朗斯維爾(Brownsville)一間酒店改建的庇護所，他的鄰居有因腿傷遭解雇69歲救護車司機、73歲巴拿馬籍退休泥水匠，以及一名78歲的日籍退休老人。

這些人是紐約市不斷增加的無家可歸老人，致力改善老人生活條件的非營利組織「LiveOn NY」6月底發布報告指出，2014年到2022年間，紐約市主要庇護系統中，65歲以上的單身成人數量增逾一倍，成長速度幾乎是庇護所中年輕單身成人數量的三倍。

截至2022年財年，約1700名65歲以上老人住在紐約的單身成人庇護所，八年前僅700人；年逾65歲的居民比率從5%增至8%。

LiveOn NY分析無家可歸者、住房廳數據並訪問房地產從業人員，結果發現不斷增加的無家可歸人數凸顯紐約市正面臨可負擔房危機中的另一場危機。

LiveOn NY表示，愈來愈多的紐約老人因失業、不承保的疾病或無家可歸而失去房產。該組織執行董事艾莉森‧尼克森(Allison Nickerson)受訪時說：「數十萬人得過且過，直到撐不下去。」

LiveOn NY表示，約31萬5000名紐約老人在等待購買聯邦政府為62歲以上長者建造的可負擔公寓名單之列，2016年的等候人數為23萬人，通常要等六年。

尼克森說：「當你高齡80歲還窩在沙發上排候補，根本無法再等七年或九年。」

紐約的整體可負擔房市處於半世紀以來最緊張的狀態，最廉價公寓的空屋率不到1%。

尼克森表示，許多無家可歸老人的身體硬朗，不符合入住療養院或輔助生活機構的資格而流落街頭。

紐約市約有十個專供老人入住的庇護所，其外觀看似廉價酒店，但居民普遍持助行器蹣跚進出。

紐時記者訪問多位年長的庇護所居民，他們說比較喜歡高齡庇護所，而非混齡庇護所。

高齡庇護所一房睡最多四人，但混齡庇護所一房可能睡到十人。