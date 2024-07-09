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孩子待吸毒環境庇護所 金山8遊民母親組互助團體發聲

編譯陳韻涵／綜合報導
舊金山八位遊民母親組成互助團體，舉行定期聚會，分享故事，並倡議無家可歸家庭的需求。(美聯社)
舊金山八位遊民母親組成互助團體，舉行定期聚會，分享故事，並倡議無家可歸家庭的需求。(美聯社)

舊金山八位遊民母親組成互助團體，舉行定期聚會，分享故事，並倡議無家可歸家庭的需求。

美聯社報導，遊民母親知道，在懷孕期間借宿親友家沙發會導致慢性背痛；她們總是讓孩子睡在車子後座或橋下，等孩子沉睡後才獨自落淚。

這群遊民母親1月以來定期聚會，泰妮亞‧特塞洛(Teniah Tercero)說道，她討厭讓三名幼女暴露在舊金山田德隆區(Tenderloin)庇護所的公開吸毒環境時泣訴：「我覺得辜負孩子」。

房裡一陣靜默，有人遞上面紙，同為人母的克里斯提納‧波特(Christiana Porter)輕拍特塞洛的肩膀，予以安慰。

泰妮亞‧特塞洛帶著女兒走在舊金山街道上，正準備前往庇護所，但她討厭女兒暴露在田德...
泰妮亞‧特塞洛帶著女兒走在舊金山街道上，正準備前往庇護所，但她討厭女兒暴露在田德隆區庇護所的公開吸毒環境中，泣訴：「我覺得辜負了孩子。」(美聯社)

有三個孩子的媽媽丹妮卡‧古鐵雷斯(Danica Gutierrez)說：「我明白這種感受。」

29歲的古鐵雷斯原先對於向陌生人闡述她人生最艱困時刻抱持懷疑態度，但她說：「加入這個團體後，我意識到這些強烈的聲音，也許我們共同發聲，就能改變其他人的生活。」

這些無家可歸的女性是舊金山非營利慈善機構「指南針家庭服務」(Compass Family Services，簡稱CFS)旗下「家庭諮詢委員會」(Family Advisory Committee，簡稱FAC)的成員，CFS今年起推出賦權遊民的行動，藉此滿足與會者的需求。

組織成員瞭解舊金山的預算流程，得以會見政治人物，分享個人經驗並對市府的「無家可歸者與住房支援廳」(Department of Homelessness and Supportive Housing)及其他非營利組織提出建議。

FAC女性成員對當局的遊民服務機制感到困惑，甚至充滿敵意，指該服務的官網缺乏清楚訊息，負責人員愛理不理。

遊民媽媽泰妮亞‧特塞洛和女兒在公園盪鞦韆。(美聯社)
遊民媽媽泰妮亞‧特塞洛和女兒在公園盪鞦韆。(美聯社)

她們希望為逃離毒癮或暴力行徑的家庭提供安身之處，並希望負責人員接受培訓，誠心接納無家可歸家庭；這些遊民母親認為，更多的經費必須花在房子上，而非短期庇護所。

她們希望獲得明確指示，例如要打哪支電話、如何申請庇護床位等；她們希望獲得社工回電，就算沒有新的訊息也說一聲。

此外，她們建議非營利組織儲備實用商品，如嬰兒推車雨罩、畢業典禮等特殊場合所需的童裝。

這群女性透過講述自身故事建立起獨特且堅定的姐妹友誼。

遊民 舊金山 庇護

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