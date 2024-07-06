遠距員工摸魚 助網購業績增數十億

自從疫情爆發後，上班族獲准在家遠距上班，很多人邊上班邊逛網路購物，網購產業業績因此成長數十億元。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，自從疫情 爆發後，上班族獲准在家遠距上班，很多人邊上班邊逛網路購物，學者們指出，網購產業業績因此成長數十億元。很多人覺得，遠距上班和坐在辦公室裡，生產力似乎差距不大，只是遠距上班讓他們網購很多後來很後悔的東西，若是到公司工作就絕對不會那麼做。

一整個上班日都用購物來打發時間，肯定很糟糕，但只用少許時間，倒不至於拉低工作生產力，在辦公室也會以各種可以接受的方式拖拖拉拉一下，員工在家蒐集服飾評論，與上班時在茶水間聊天打混差不多。

沒有上司和同仁在背後盯著，員工就可以盡情上網找一雙完美的鞋子，打發尋常上班日的枯燥無聊，哪怕後來後悔買了它。

新澤西州 的內容行銷師梅根摩利爾(Megan Morreale)在家上班 ，趁全公司集會時捧場某網紅，購買他推銷的品牌蠟燭。32歲的她覺得無聊時，或趁電話交談之間的空暇，就會去瀏覽Instagram、TikTok及YouTube，幾天之後，不夠水準的藝品或網路暴紅但根本不適合她的裙子就會送到她家門口，這才感覺事態不妙。

史丹福大學、西北大學以及萬事達卡經濟研究所的新研究發現，新冠疫情帶動的線上購物熱潮持續迄今，2023年，消費者共花了3750億元，如果到公司上班，是絕不會出現這數字的。

史丹福經濟學者布倫(Nick Bloom)表示，消費大增主要是因為人們採複合式上班或完全遠距而帶動的。各郡的數據指出，只要遠距上班職缺多的地區，線上購物就上升，而較多人要到公司上班的地區，線上購物已回到新冠疫情前的水準。

巴塔查亞(Ace Bhattacharjya)開設的公司讓客戶可取閱自己醫療紀錄，他表示在家上班時間多、很自由，但經常變遲鈍；此外工作與日常雜事的界線變得混淆，感覺起來像容許把一些私事塞進上班日，而經常改在周末工作。

麥迪遜威斯康辛大學消費心理學者南茜‧王(Nancy Wong)表示，由虛擬貨架買東西可立即享受到快感，接著期待它送來，雖然送到後可能發現商品其實很爛。