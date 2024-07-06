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沒大學文憑 她甩開「條件不符別應徵」轉科技業年薪10萬

編譯周芳苑／綜合報導
網路上多數遠端職缺都屬於技術職，例如網頁設計師、軟體工程師等，有些不需要大學學位，但要求多年實務經驗及技能。(美聯社)
網路上多數遠端職缺都屬於技術職，例如網頁設計師、軟體工程師等，有些不需要大學學位，但要求多年實務經驗及技能。(美聯社)

今年29歲的漢娜丸山 (Hannah Maruyama)曾當過救生員、調酒師、在賞鯨船上當船員，年收入始終未超過3萬元。四年前她毅然掙脫「不符條件就別應徵」的世俗建議，在沒有大學文憑之下獲得夢想工作，擔任人工智慧軟體新創公司Neo License營運主管，年薪10萬元。

丸山說，假如她遵循十幾、二十多歲時旁人給予的尋常求職建議，如今就不會如此快樂成功。

當年老師告訴丸山，不上大學取得學位將走不遠；朋友警告她不要頻換工作。她曾在一位老師鼓勵下，高三時到喬治亞南方大學(Georgia Southern University)兼讀，但為避免學貸，幾個學期後離開。

今年29歲的漢娜·丸山過去一直都從事服務業工作，年收入從未超過3萬元。四年前她毅...
今年29歲的漢娜·丸山過去一直都從事服務業工作，年收入從未超過3萬元。四年前她毅然掙脫「不符條件就別應徵」的世俗建議，在沒有大學文憑之下獲得夢想工作，擔任人工智慧軟體新創公司Neo License營運主管，年薪10萬元。(漢娜丸山TikTok)

有一段時間，丸山真的認為，沒有大學文憑只能有低薪工作或自己創業。

直到2021年，丸山因疫情失去服務業的工作，再也不管人們的尋常建議，放開腳步決定跨足科技業，如願找到夢想工作，與先生住在德州休斯頓，遠距上班。

丸山在網路上看到的多數遠端職缺都屬技術職，例如網頁設計師、軟體工程師等。

為應徵這些工作，丸山2020年4月報名網路課程，成為客戶關係管理軟體服務供應商 Salesforce的認證管理員，三個月後，在一家企業管理顧問公司找到第一份技術性工作，擔任遠端Salesforce開發專員。

丸山申請的工作多半不需要大學學位，但要求多年實務經驗及技能。

丸山經常忽略雇主列出的條件要求，刻意鎖定她不符資格的工作，讓她覺得有最大的成長；不過，並非所有工作條件都可視而不見，「學位」要求有彈性，越來越多公司取消學位要求，但是有關技術技能或認證就馬虎不得，招聘主管面試時可能會提及。

丸山說，想在職業生涯中進步，就要追求更高目標並挑戰自己。

每次應徵，丸山都表明會盡快學習所需要的技能；申請NeoLicense時，雇主所列條件大部份選項她都不合格，最終卻憑藉自信而積極主動態度獲得職位。

丸山建議，應徵時欠缺某些條件，可表明已做了研究並制訂計畫，透過上課等方式獲得需要的技能， 多數雇主想看到應徵者有動力並願意學習。

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