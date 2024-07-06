這10個碩士學位 畢業後起薪最高

南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

教育程度愈高，往往意味收入也更高。根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數，比擁有大學學位者高16%，比高中文憑者高出近一倍。

但要取得碩士學位，必須承受沉重的財務負擔。國家教育統計中心(NCES)數據顯示，近半碩士畢業生透過貸款 來支付學費，平均負債金額5萬3920元；而聯邦政府提供的研究生學貸 負擔更重，利率高於大學學貸。

此外，有55%的碩士在就讀大學、研究所時都背負學貸，平均負債超過6萬9000元。商業新聞頻道CNBC報導，如果想攻讀碩士學位，明智的做法是先了解這份文憑對未來薪資能否有加分效果。就像大學文憑一樣，比起人文科，與理工科有關的碩士學位通常都會獲更高薪資。

但NCES報告並未提及，許多研究生攻讀碩士學位前已開始工作，他們的工作經驗也有助提高薪資。起薪除了與學位有關以外，也將根據工作經驗而定。

根據2022年的統計，電腦與資訊科學碩士畢業生的平均起薪最高，達10萬5890元。(美聯社)

根據非營利組織「全美大學與雇主協會」(NACE)的數據，以下是2022年平均起薪最高的10個碩士學位：

• 電腦與資訊科學：10萬5890元

• 工程：9萬8040元

• 工程技術與相關領域：9萬610元

• 商業管理、行銷與相關服務：8萬7980元

• 運輸與材料運送：8萬4100元

• 數學與統計：8萬3440元

• 法律專業與研究：7萬4650元

• 文理科、通識與人文學科：7萬2680元

• 多學科/跨學科研究：7萬1940元

• 醫學專業與相關課程：7萬960元

然而並非所有的碩士學位都能帶來實質報酬，根據「機會平等研究基金會」(FREOPP)最近的研究指出，僅不到60%的碩士學位確定可帶來投資 報酬。

所有碩士學位的投資報酬率中位數約為5萬元，投資報酬率是指在攻讀學位後的預期終身收入減去學業費用與就讀期間損失的收入。

FREOPP表示，雖然這對許多學生已有足夠誘因讓他們攻讀研究所，但由於碩士畢業生的薪資收入差異頗大，這數字未免有些誤導。

例如據FREOPP的分析，逾10萬600名攻讀碩士學位者的預期投資報酬率為100萬元或更多，但也有超過63萬名碩士生的預期投資報酬率為零或負值。