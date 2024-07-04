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老闆員工都逾70歲…中餐館「張家樓」開業46年走入歷史

編譯陳韻涵／綜合報導
由於後繼乏人，許多中餐館的老闆們都準備退休。（路透）
由於後繼乏人，許多中餐館的老闆們都準備退休。（路透）

印第安納州北部印第安納波利斯市開業46年的「張家樓」(House of Cheung)6月29日吹響熄燈號，正式走入歷史；該餐廳的老闆和員工都已逾古稀之年，宛如「養老院」，餐館歇業象徵一個時代的結束，而73歲的張老闆已準備好安享晚年。

「張家樓」73歲的老闆張彼得(Peter Cheung)說：「我會想念客人，我喜歡的人太多，但我也已經準備好，平淡過生活。」

彼得來自印州的餐飲世家，他的祖父等親戚在20世紀初期從中國來美，輾轉待過舊金山、鹽湖城和底特律，最後定居印第安納波利斯市。

彼得說，長輩在1900年代初期，於「紀念碑圓環」(Monument Circle)開店，成為該市首批中餐廳之一。

印第安納歷史學會(Indiana Historical Society)曾發表文章回顧彼得家在印第安納波利斯市的家族餐飲企業，包括Mandarin和Bamboo Inns餐廳。

1971年，彼得年少時抵達印第安納波利斯市；他感慨當年中國政治動盪，「家裡的多數人無法加入祖父他們的行列」，包括在中國拉拔他長大的雙親。

彼得來美後不久，與妻子梅(Mei)生下一雙兒女，並與母親開設「張家樓」。

他說：「當時印第安納波利斯市好像還有另外七家中餐廳，很多人都只是炒雜碎(chop suey，當年流行、高度美式的中菜)，我們在家撫養兩個孩子並端出真正的中國菜，很忙！」

36年前，張家樓遷居現址，原本預定營業到6月30日，但是食材29日全賣光，所以就提早一天關門。

紐約時報曾報導，由於後繼乏人，許多中餐館的老闆們都準備退休。他們的子女在美國長大，接受了高等教育，從事的職業不需要像食品服務業這樣累人的勞動。所以除了個別案例，家庭經營的中餐館通常不會傳給下一代。有些餐館直接停業，若找得到買主，也許把生意賣給其他的第一代移民，或是完全改變，讓原來的餐館變成不同的設施。

彼得的母親和他一起在廚房工作，直到她的健康狀況日益惡化，並於五年前過世。

彼得每天都和他年紀相當的員工一起做菜、吃飯。他笑著說：「我們就像間養老院。」

但比起養老院，彼得和員工更像一家人；張家樓在新冠肺炎疫情期間縮短營業時間，改為只作外賣，但每晚仍會暫停營業，和員工共進晚餐。

彼得說：「在部分餐館，員工躲在廚房狼吞虎嚥，但我們都坐在餐廳的大桌子一起吃飯。真的很棒，我會懷念那些時光。」

養老院 中餐館 紐約時報

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