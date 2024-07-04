人力短缺… 餐廳求生存 自動化「別無選擇」

CaliExpress餐廳的機器人製作薯條。（歐新社）

美國人熱愛外出用餐；根據美國餐飲協會(National Restaurant Association)數據，2024年估計美國人將花上1.1兆元吃外食，創下有史以來最高總額紀錄。

但問題是，餐廳需要有供應商提供飲料、餐點和小吃；餐飲業到2024年底，可能會雇用近1600萬人，但這數字卻仍然不夠；近半飲食業雇主表示，他們需要更多勞力。

從理論層面來講，自動化可以大幅緩解勞力短缺的為題；為此，過去幾年，有不少新創公司都在試圖提出類似的解決方案，像是機器人服務生、咖啡 師、披薩廚師、漢堡廚師和炸薯條廚師等。

而這新創公司也成功引起了各界的注意力，像是軟體銀行(SoftBank)投資 機器人披薩廚師製造商Zume；同時，我們也看到有成熟的新創公司，靠著像是送餐和炸薯條等機器人，成功吸引到投資。

被視為全球第一家使用人工智能、完全自動化餐廳的CaliExpress位於加州巴沙迪那。圖為該餐廳的機器人製作漢堡。（歐新社）

在勞動短缺持續的情況下，雇主也很可能開始接受使用機器人提供服務的做法。

Miso Robotics公司執行長赫爾(Richard Hull)表示：「餐廳別無選擇。」Miso Robotics是以其炸薯條機器人Flippy而聞名的新創公司；赫爾指出，以前對廚房自動化不感興趣的雇主，現在都將自動化是為長期生存策略。

根據赫爾的說法，目前最緊迫的問題是，許多人都認為疫情 造成的勞力短缺只是暫時的，但這種情況並沒有消失。現實狀況是雇主難以吸引並留住廚房工人，「主要是因為很多工作都不是好工作」。

雖然人類可能不愛這類工作，但機器人卻不介意，不管是操作油鍋八小時、清理餐桌、完成得來速飲料訂單和煎烤漢堡肉等工作。

但對新創公司來說，最艱難的任務，是要把概念變成可銷售的產品，同時要能說服投資者，公司是值得投資的。

廚房自動化是一個巨大的潛在市場；光是在美國，每年就有超過450萬人從事餐飲服務工作，其中很大一部分是餐桌服務，每年都有超過100萬個職缺。